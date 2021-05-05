У 2021 році Червона гірка випадає на неділю, 9 травня, рівно через тиждень після Великодня. Зазвичай у цей день у невеликих містах та селах люди приходять на цвинтар, щоб пом’янути покійних.

Можна йти на цвинтар, починаючи з наступної суботи після Великодня, 8 травня, оскільки субота – це загальноприйнятий день поминання протягом усього року.

На проводи до могил покійних ходять до вівторка після великоднього тижня включно, тобто до 11 травня. Цей день має назву Радониця. Походить назва від слова “радість”, оскільки свято Великодня продовжується.

Історія свята Червона гірка

Червона гірка святкується в першу неділю після Великодня – так званий Фомин день. Назва походить від “червоних святкувань” (тобто гарних святкувань, – Ред.). Їх відзначали на невеликих височинах, в народі – на пагорках.

Прикмети на Червону гірку

Якщо хлопець чи дівчина просидять вдома на Червону гірку – щасливої долі можна не чекати.

На Червону гірку кинеш монетку в колодязь – щасливим зробиш своє життя.

На Червону гірку вмиєшся з ікони – багатим будеш.

Хто на Червону гірку молитви читає – той своє життя подовжує.

Календар церковних свят на травень 2021

Із 3 до 9 травня в Україні триває Великодній (Світлий) тиждень. Це означає, що в цей час немає пісних днів.

9 та 11 травня українці поминатимуть померлих.

На які ще важливі дати слід звернути увагу, читайте в календарі церковних свят на травень 2021 року від Фактів ICTV.