День ангела 5 травня святкують чоловіки з іменем Віталій. Воно походить від латинського слова vitalis, що означає життєвий.

За своєю енергетикою ім’я вельми сприятливо формує життя: у ньому досить оптимізму, м’якості, рухливості, разом з тим воно несе на собі деяку печатку відриву від дійсності.

З раннього дитинства Віталій старанний, сором’язливий, слухняний і ласкавий. Віталія часто називають “маминим синочком”, так як він не любить відриватися від матері, беззаперечно виконує всі її доручення.

Маленькому Віталію комфортно і затишно з дітьми молодше його. За м’яким характером Віталія ховається сильна особистість, що дає йому можливість бути лідером серед однолітків. Обожнює бути в гущі подій, часто стає організатором різних витівок.

З дитинства Віталій дуже пунктуальний і виконавчий, але може бути дуже запальним, особливо, якщо хтось не підтримує його точку зору.

Факти ICTV зібрали яскраві привітання з днем ангела Віталія у листівках.

Календар церковний свят 2021

У травні на українців чекає ще низка важливих церковних дат.

З-поміж них – Трійця.

Детальніше ознайомитись із календарем церковних свят на 2021 рік можна у матеріалі Фактів ICTV.