Ізраїль заборонив в’їзд для громадян України через поширення коронавірусної інфекції.

Про обмеження для певних категорій іноземців з 4 травня повідомило посольство України у Ізраїлі.

Окрім українців відвідувати Ізраїль заборонили також громадянам Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики і Туреччини.

Також у посольстві зазначили, що спеціальні дозволи на в’їзд на територію країни, видані до 1 травня 2021 року, анулюються. Для оформлення дійсного документу потрібно знову звертатися до компетентних органів Держави Ізраїль.

Карантин у Єгипті

З 6 травня у Єгипті посилили на два тижні карантин.

Згідно з новими правилами, мають зачинитись магазини, торгові центри та ресторани, також заборонено проводити концерти та інші масові зібрання.

Натомість пляжі та парки будуть закриті лише з 12 до 16 травня.

До такого кроку влада вдалась через поширення у країні коронавірусу, за останню добу Covid-19 підтвердився у 1 090 людей.

Джерело: посольство України у Ізраїлі