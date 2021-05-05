Сироватка Pfizer/BioNTech стала першою вакциною проти коронавірусу, якою у Канаді дозволено щеплювати дітей у віковому діапазоні 12-15 років.
Міністерство охорони здоров’я Канади 5 травня видало відповідний дозвіл.
Після третьої фази випробувань у МОЗ дійшли висновку, що ця вакцина безпечна і ефективна для цієї вікової групи.
Спочатку вакцина Pfizer була дозволена для щеплення людей у віці від 16 років.
США також планують наступного тижня дозволити щеплення підлітків з 12 років від Covid-19 вакциною Pfizer/BioNTech.
Moderna та Johnson&Johnson теж тестують свої вакцини для щеплення підлітків.
Окрім того, і Pfizer, і Moderna випробовують свої препарати для застосування у дітей від шести місяців до 11 років.
Джерело: Health Canada