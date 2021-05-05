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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Канада дозволила щеплювати вакциною Pfizer дітей від 12 до 15 років

вакцинація дитина

Сироватка Pfizer/BioNTech стала першою вакциною проти коронавірусу, якою у Канаді дозволено щеплювати дітей у віковому діапазоні 12-15 років.

Міністерство охорони здоров’я Канади 5 травня видало відповідний дозвіл.

Після третьої фази випробувань у МОЗ дійшли висновку, що ця вакцина безпечна і ефективна для цієї вікової групи.

Спочатку вакцина Pfizer була дозволена для щеплення людей у ​​віці від 16 років.

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США також планують наступного тижня дозволити щеплення підлітків з 12 років від Covid-19 вакциною Pfizer/BioNTech.

Moderna та Johnson&Johnson теж тестують свої вакцини для щеплення підлітків.

Окрім того, і Pfizer, і Moderna випробовують свої препарати для застосування у дітей від шести місяців до 11 років.

Джерело: Health Canada

Фото: Depositphotos

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