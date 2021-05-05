Куди вступити після коледжу в Україні

Навчання в коледжі – це чудова можливість отримати якісні знання та диплом про середню професійну освіту. Але не варто зупинятися на досягнутому, оскільки для успішного кар’єрного зростання середньої освіти може і не вистачити.

Куди можна вступити після коледжу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Правила вступу після коледжу

Випускники коледжів можуть вступити до іншого навчального закладу на основі диплому молодшого спеціаліста. У разі вступу на ту саму чи споріднену в межах галузі знань спеціальність, у вас є можливість навчатися за скороченою програмою.

Конкурсний відбір здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів. Все залежить саме від навчального закладу.

Куди можна вступити

ВНЗ. Більшість вищих навчальних закладів, при яких є коледжі, готові прийняти випускників з дипломом молодшого спецаліста на пільгових умовах.

Щодо вибору професії, то абітурієнт може продовжити освоювати наявну спеціальність або обрати абсолютно інший напрямок навчання. У другому випадку доведеться здавати ЗНО або внутрішні екзамени.

Крім цього, можна освоїти суміжний профіль і отримати навички відразу за двома спеціальностями.

Читайте Куди можна вступити без ЗНО в Україні в 2021 році

Спеціалізовані курси. Якщо після коледжу ви не хочете витрачати чотири роки на навчання в університеті, то спеціалізовані курси – це хороша можливість отримати нові знання та навички за короткий час.

Ви можете обрати курси з огляду на вподобання та отримати сертифікат про підтвердження своєї компетентності. Курси ви легко зможете поєднувати з роботою або іншими справами.

Коледж або технікум. Також ви можете вступити в профільний навчальний заклад та отримати ще один диплом про середню освіту. Таким чином можна змінити напрямок підготовки та освоїти додаткову професію.

Доступні форми навчання

В університетах, як і в інших навчальних закладах, пропонується вибір форматів навчання. Найпоширенішими є денний та заочний.

Також набирає популярності дистанційний формат отримання знань. Таким чином абітурієнт може обрати форму навчання, яка буде для нього зручною.

Куди можна вступити без математики

Математика – це один з найскладніших предметів для більшості абітурієнтів. Для того, щоб добре скласти іспит, потрібно докласти багато зусиль. Але якщо вам не подобається вчити математику, ви можете вступити на спеціальність, де вона не знадобиться.

Куди можна вступити без математики в Україні – читайте на Фактах ICTV.