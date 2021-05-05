Спокусливі жінки завжди оточували харизматичних лідерів. Вміло використаний образ Казанови може додати популярності президенту в очах виборців. А підвищений інтерес протилежної статі – ознака успіху та сили.

Коханки, які засвітилися поряд із світовими лідерами, створили їм образ справжніх підкорювачів жіночих сердець. Це фокус, яким вміло користуються сильні світу цього. Гімнастки, шпигунки, моделі і навіть порноакторки – ось кого обирають світові лідери.

Так Сильвіо Берлусконі отримав імідж найскандальнішого прем’єр-міністра Італії. Секс-вечірки, які сам Сільвіо Берлусконі називав Бунга-Бунга, зробили із нього героя бульварної преси та врешті-решт відправили на лаву підсудних.

Одна із 33 жінок, які у 2009 році запалювали із італійським жеребцем на розкішній віллі під Міланом, була неповнолітньою. На оргії до Берлусконі привозили десятки повій, учасниць конкурсів краси, моделей. Їх наймали помічники прем’єра і професійні звідники.

– Ці оргії підтверджували його статус альфа-самця. Це більше слугувало для складової іміджу: щоб в очах італійців він був людиною, який порушує правила та норми, – говорить психолог Валентин Кім.

Своєю любов’ю до прекрасного прославився і Олександр Лукашенко. Бацька вальсував із однією з головних красунь країни Марією Василевич у Палаці Незалежності. А от інша краля – Дар’я Шманай, переможниця студентського конкурсу краси, вже за рік стала королевою служби протоколу Лукашенка.

Такий сучасний гарем мав показати, що Лукашенко ще молодий, тому країною зможе правити довго.

А образ недолугого кремлівського старця Брежнєва не вкладається в поняття улюбленця жінок. Проте у молоді роки він був ловеласом, а у Радянському Союзі захоплення генсека старанно приховували.

– На рівні флірту він завжди був нестриманим. Це і робило йому певний імідж. В партії розуміли, що Брежнєв подобається людям – він такий як вони, – говорить Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук.

Своїм образом казанови поставив на вуха пуританську Америку Джон Кеннеді. У нього було багато жінок – мало хто міг відмовити цьому мачо. Втім, був виняток. Одна все ж стала найскравішою сторінкою його життя, хоч і скандальною.

Роман із Мерлін Монро досі один з найзагадковіших і найобговорюваніших. Кеннеді чи не перший президент, який для розкрутки іміджу та популярності використовує телебачення.

– Голівуд почав продукувати образи сексуальності, максимальної. Ми бачимо появу бікіні. Кеннеді та його команда це дуже добре розуміли, – говорить історик Павло Гай-Нижник.

Дональд Трамп спробував позмагатися з Кеннеді за титул казанови американської політики. Та у 2018 він прогорів на власному захоплені: ЗМІ публікують інформацію, що адвокат Трампа заплатив $130 тис. порноакторці Стормі Деніелс за мовчання про стосунки із президентом.

Втім актриса тримати язик за зубами не схотіла, тому розповіла інтимні подробиці.

– Це історія, у якій зав’язані так звані топові звідники, які знайомлять за $70 тис. Плюс там лям, якщо одружаться. Зрозуміло, що в нас ціни на це набагато нижчі, – говорить шоумен Ігор Посипайко.

От тільки спрацьовує це не завжди. Так і сталося з Дональдом: сімдесятирічний Трамп навіть заради рейтингів не зміг переконливо зіграти мачо – та, зрештою, програв.

Найвідоміших світових лідерів неодмінно супроводжував шлейф з романів та інтриг. Але образ мачо часто лише вмілий політичний інструмент в боротьбі за любов публіки.

Трамп запустив власний сайт

У 45-го президента США Дональда Трампа з’явився новий особистий сайт. Онлайн-платформа призначена для спілкування з його прихильниками.

В описі ресурсу 45office.com зазначається, що офіс Дональда Трампа прагне зберегти чудову спадщину адміністрації екс-президента, одночасно просуваючи програму Америка перш за все.