Нічне небо на Марсі: Perseverance зробив унікальне фото

Марсохід Perseverance аерокосмічного агентства США NASA вперше сфотографував нічне небо на Марсі. Зробив він це за допомогою камери, яка є частиною метеосистеми MEDA.

У NASA наголосили, що на світлині можна розгледіти не тільки зірки, але і супутник Марса Фобос.

MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer) складається з декількох датчиків і блоку управління. Загалом сумарна маса обладнання становить 5,5 кг.

Датчики метеорологічної системи надають інформацію про силу і напрям вітру, температуру, відносну вологість і тиск повітря, а також про кількість і середні розміри частинок пилу в атмосфері і температурі поверхні Червоної планети.

Окрім того, до складу MEDA входить камера SkyCam, яка володіє полем зору в 124 градуси.

Головне завдання камери — це отримувати зображення хмар, що рухаються марсіанським небом і визначати оптичну товщину аерозолів у атмосфері.

Водночас SkyCam може спостерігати і нічне небо. У цьому вчені переконалися, отримавши знімки у період з 01.10 до 1.13 за марсіанським часом.

На знімках, окрім зірок, є яскрава пляма в правій частині кадру, що, швидше за все, є супутником Фобосом.

Sol 73: SkyCam Camera, acquired at 01:13:04.823 (local mean solar time), image credit: NASA/JPL-Caltech/CAB pic.twitter.com/mUczTgQs6F — Perseverance Image Bot ???? (@PersevereImgBot) May 4, 2021

Читайте NASA опублікувала кольорові фото Марса з апарата Perseverance

Марсохід NASA Perseverance

Ровер Perseverance приземлився на Марс 18 лютого у прямому ефірі. Марсоходу американського аерокосмічного агентства NASA знадобилося сім хвилин для посадки – за цей час космічний корабель увійшов в атмосферу і приземлився на Червону планету.

Ровер під час свого перебування на Марсі повинен дослідити геологію Червоної планети та історію її еволюції, а також знайти сліди можливого давнього життя.