Нічне небо на Марсі: Perseverance зробив унікальне фото

Марсохід Perseverance аерокосмічного агентства США NASA вперше сфотографував нічне небо на Марсі. Зробив він це за допомогою камери, яка є частиною метеосистеми MEDA.
У NASA наголосили, що на світлині можна розгледіти не тільки зірки, але і супутник Марса Фобос.
MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer) складається з декількох датчиків і блоку управління. Загалом сумарна маса обладнання становить 5,5 кг.
Датчики метеорологічної системи надають інформацію про силу і напрям вітру, температуру, відносну вологість і тиск повітря, а також про кількість і середні розміри частинок пилу в атмосфері і температурі поверхні Червоної планети.
Окрім того, до складу MEDA входить камера SkyCam, яка володіє полем зору в 124 градуси.
Головне завдання камери — це отримувати зображення хмар, що рухаються марсіанським небом і визначати оптичну товщину аерозолів у атмосфері.
Водночас SkyCam може спостерігати і нічне небо. У цьому вчені переконалися, отримавши знімки у період з 01.10 до 1.13 за марсіанським часом.
На знімках, окрім зірок, є яскрава пляма в правій частині кадру, що, швидше за все, є супутником Фобосом.
Sol 73: SkyCam Camera, acquired at 01:13:04.823 (local mean solar time), image credit: NASA/JPL-Caltech/CAB pic.twitter.com/mUczTgQs6F
— Perseverance Image Bot ???? (@PersevereImgBot) May 4, 2021
Марсохід NASA Perseverance
Ровер Perseverance приземлився на Марс 18 лютого у прямому ефірі. Марсоходу американського аерокосмічного агентства NASA знадобилося сім хвилин для посадки – за цей час космічний корабель увійшов в атмосферу і приземлився на Червону планету.
Ровер під час свого перебування на Марсі повинен дослідити геологію Червоної планети та історію її еволюції, а також знайти сліди можливого давнього життя.