Провідна неділя 2021: традиції та заборони

Проводи, гробки, дарна неділя, могилки, Радниця – так називають Провідну неділю у різних куточках України. У 2021 році вона триває із 3 до 9 травня.

Це час після Великодня, коли люди поминають предків та рідних, які померли, зустрічаються сім’ями, прикрашають могили та несуть на цвинтар гостинці померлим.

Історія Провідної неділі така: протягом післявеликоднього тижня у східних та південних слов’ян здійснювали поминання предків. Це традиція пішла від Великодня мертвих.

Вважалось, що напередодні Великодня Господь відкриває рай та пекло й випускає душі померлих. Це робиться для того, аби вони могли відвідати свої домівки й відзначити своє великоднє свято. Однак ці уявлення не церковні, а виключно народні.

У Поминальну неділю заведено проводити декілька великих богослужінь. Однак нині у 2021 році відвідувати богослужіння в храмі не рекомендують через пандемію коронавірусу. Тому їх можна переглянути онлайн.

Факти ICTV розкажуть вам про традиції та заборони провідної неділі.

Традиції на провідну неділю

Впродовж тижня після Великодня заведено виставляти на вікно запалену свічку, щоби душі знайшли дорогу додому, а також кілька писанок, аби задовольнити їхній голод.

А от саме в поминальну неділю душі повертаються назад на небо. Тому родичі приходять на цвинтар попрощатися.

Згідно із народними повір’ями, якщо в цей день іде дощ – то якась із душ нібито плаче через те, що Господь її не відпустив за гріхи.

Якщо Великдень був раннім й люди не могли ще садити квіти, то наші предки приносили засушені сухоцвіти та освячену вербу на цвинтар.

Поминальні підготування починаються з того, що потрібно прибрати могилки. Етнографи зазначають, що здавна могли починати прибирання ще до Великодня.

В день проводів потрібно вітатися з могилками й казали: Дай нам, Боже, щастя, здоров’я, всякого добра, а померлим дай, Боже, лежати та цю землю тримати.

Також у Радницю заведено запалювати на могилі свічку з чорною стрічкою.

Окрім цього, у цю неділю потрібно вмиватися джерельною або свяченою водою. Проте є певне послідовність: старші у сім’ї завжди вмивали спочатку молодших, а потім вже й самі себе.

Ранішні молитви, прочитані на поминальну неділю, дарують вірянам довге і щасливе життя. Але молитви повинні бути не тільки до Господа, але й до померлих родичів.

Вважається, якщо обмити ікони колодязньою або джерельною водою – в сім’ї буде грошовий прибуток.

У Світлий тиждень часто моляться покійним рідним та просять упокоєння їхньої душі.

Що не можна робити у провідну неділю

Українці створили звичай – поминальний обід на цвинтарі, як невіддільна складова проводів. Однак священики кажуть, що обід можна справити й вдома, бо ж кладовище – це святе місце, як і церква, тому не варто там їсти, а тим паче вживати алкоголь.

Також не потрібно робити принесення, тобто лишати паску на могилі. Краще зробити пасхальне принесення малозабезпеченим, безхатькам тощо. Саме це буде благим ділом, а не покинуті страви на кладовищі.

Прикрашання могил пластиковими штучними квітами – ще одна народна традиція, яку не підтримує церква. Адже це шкідливо для екології. Тому рекомендують садити кущики справжніх рослин.

Окрім того, не можна у провідну неділю вінчатися і одружуватися.

Календар церковний свят 2021

Українці уже відзначили головне церковне свято року – Воскресіння Христове.

Однак попереду чекає ще низка важливих дат, з-поміж них – Трійця.

Детальніше ознайомитись із календарем церковних свят на 2021 рік можна у матеріалі Фактів ICTV.