Коронавірус досі вносить корективи в туристичний сезон українців. Зараз у виборі місця для відпочинку кінцеве слово завжди за прикордонниками. Вже теплішає – отже час обирати країни для відпустки. Але подорож в умовах карантину вимагає особливої підготовки.

Туреччина – один з найпопулярніших напрямків серед українських туристів. Можна знайти путівки від 6 тис. грн. Та до цієї суми потрібно додати вартість страховки, яка покриватиме лікування, зокрема і Covid-19, майже 500 грн на тиждень. І обов’язковий ПЛР тест – ще 600-800 грн.

Додатково, на сайті Міністерства охорони здоров’я Туреччини, потрібно заповнити онлайн-анкету. Вказати особисті дані та адресу готелю проживання. Тоді вам присвоюють індивідуальний код. Документи перевіряють перед посадкою в Україні.

З 15 травня Туреччина взагалі скасує необхідність здавати перед приїздом ПЛР-тест.

– З боку Туреччини була ініціатива, щоб для туристів з 10 країн, які найбільше відвідують Туреччину, була спрощена процедура перетину державного кордону, – говорить Ігор Кузін, заступник директора Центру громадського здоров’я України.

Зараз Київ та Анкара ведуть переговори про українізацію турецької туристичної сфери. А от для російських туристів тимчасово закрито авіасполучення з Туреччиною.

Температура води у морі Туреччини зараз не більше +18 градусів за Цельсієм. Тепліше буде в Єгипті, який теж відкритий для українців, але там для в’їзду ПЛР-тест обов’язковий.

Повний список країн з умовами для перетину кордону є на сайті Міністерства закордонних справ України. Зеленим кольором позначені вільні для в’їзду держави. Жовтим – відкриті тільки для певних категорій громадян. А червоним – закриті.

Кожна країна має свої умови для туристів. Наприклад, в Еміратах чи Шрі-Ланці тест потрібно здавати двічі – перед прильотом і в місцевому аеропорту після прильоту.

– Єдиний виняток Кіпр. По цьому напрямку є акція: тест, який потрібно здавати по прильоту, оплачується за їх рахунок, – говорить Марина Дайнеко, директор з продажів туроператора.

Популярний напрямок у травні Закавказзя – Вірменія та Грузія. “Все включено” з екскурсійною програмою в середньому коштує €400.

Є країни, де тести взагалі не вимагають, наприклад, Домінікана чи Танзанія, проте переліт туди дорогий. А є країни, куди зараз їдуть і бюджетно, і без ПЛР-тесту, який скасували. Наприклад, Північна Македонія, Албанія та Чорногорія.

Транзитом українців пропускає Угорщина та Румунія. Потрібно підтвердження мети поїздки в одну із Балканських країн. Але тут рішення залишається за прикордонниками – бувають випадки, коли українців не пропускають.

Якщо казати про Туреччину, яку обирає більшість українців, то в готелях ситуація безпечна. Але за його межі не зайвим буде взяти з собою паспорт та ваучер проживання. Це вам знадобиться на випадок, якщо зупинить поліція.

В країні діє комендантська година з 21.00 до 5.00. Це обмеження для місцевих, а на туристів воно не поширюється. І носити маску в Туреччині обов’язково навіть на вулиці. Штраф за її відсутність 900 лір, майже 3 тис. грн.

Локдаун в Туреччині триватиме два тижні. Але туристи й надалі зможуть без обмежень їздити на екскурсії, відвідувати місцеві музеї і ресторани.

В інших країнах, куди відкритий в’їзд українцям, ситуація краща. В Еміратах, приміром, вакциновано вже понад половину населення. Найнижчий показник захворюваності в Домінікані і Танзанії. Загальна кількість хворих там вимірюється сотнями.

Послаблення ввели навіть у США. Вакцинованим там вже дозволили зняти маски. Ця країна теж відкрита для українських туристів.

Після того, як повертаєшся додому, слід завантажити додаток Дія і витримати 14-денний карантин. Або не пізніше, ніж за дві доби до прибуття в Україну, здати тест на Covid-19. Можна це зробити і в аеропорту. Наприклад, у Борисполі ця послуга коштує 800 грн.

Подорожувати за кордон українці можуть. Але умови в’їзду постійно змінюються. Тому безпосередньо перед поїздкою потрібно перевірити правила перетину кордону.

Європа може відкрити кордони для туристів

Євросоюз готується відкритися для іноземців із країн, що не входять до спільноти. Принаймні до цього закликала Єврокомісія. Головна вимога до претендентів на в’їзд – повністю завершений курс щеплень. Визнають лише дози, ліцензовані в ЄС.

Тим часом європейські країни вже почали поступово та обережно повертатися до нормального життя.