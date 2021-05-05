В Україні 6 травня з 2019 року відзначають День піхоти, у світі – це Міжнародний день без дієт, встановлений у 1992 році.

6 травня – яке сьогодні свято

Цього дня православні віряни вшановують пам’ять Святого Георгія Побідоносця. Слов’янська назва свята — Юріїв день.

Святий Юрій є одним із найбільш шанованих серед християн. На іконах його зображають величним воїном, який списом пронизує змія, сидячи верхи на білому коні. Ця картина символізує перемогу весни над зимою, добра над злом.

Прикмети на 6 травня:

Тепла погода – до раннього літа;

Якщо у цей день падає дощ, то сезон буде врожайним;

Сильний вітер та хмарно – така погода затримається на тривалий час;

Птахи літають високо у небі – незабаром буде потепління;

Багато хрущів – літо буде сонячним та малохмарним.

Що не можна робити 6 травня:

Лаятись та сваритись, думати про погане;

Займатись садівництвом і важкою фізичною працею;

Плакати на світанку;

Виходити з дому без необхідності;

Відмовляти у допомозі тим, хто про це просить.

Іменини 6 травня

День ангела 6 травня святкують Олександр, Бенедикт, Валерій, Анатолій, Георгій та Юрій.

Свята у травні 2021

Останній місяць весни щедрий на державні свята. Зокрема, 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який принесе додатковий вихідний.

Українці відпочиватимуть три дні поспіль – 8, 9, та 10 травня.

Повний календар свят на травень 2021 дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Сухопутні війська ЗС України