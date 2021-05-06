Радоницю у 2021 році віряни відзначають 11 травня. Цей день також називають Проводами або ж Гробками. Він присвячений для поминання померлих рідних.

Згідно із церковним календарем Радониця щороку випадає на вівторок, тобто на дев’ятий день після Великодня.

Проводи проходять у другу неділю після світлого свята або ж у понеділок (9-10 травня), а Червона Гірка – у неділю (9 травня).

Факти ICTV розкажуть вам, як потрібно поминати померлих рідних, відвідуючи цвинтарі, а також що можна нести до могил, а що категорично заборонено.

Заборони на Радоницю 2021

Категорично не можна при відвідуванні цвинтаря гучно розмовляти та веселитись.

Віряни кажуть, що ні в якому разі не можна обертатися, залишаючи цвинтар. Бо існує небезпека захопити за собою душу померлого і привести її додому.

Окрім того, не рекомендують відвідувати цвинтарі вагітним, немовлятам та маленьким дітям віком до семи років.

Адже, за народними повір’ями, нова душа, яка повинна прийти в цей світ, змушує мертвих згадати про земне життя і викликає в них сильну заздрість.

Тому мертві можуть спробувати забрати її до себе.

Також не можна приносити на цвинтарі їжу та алкоголь для покійних і залишати їх біля могили.

Ще заборонено брати сигарети і тим паче, курити там.

Не потрібно влаштовувати трапези на цвинтарі. Адже це місце для того, аби пом’янути пам’ять про покійних, помолитися за упокій. Тому поминальні обіди краще робити вдома.

Не варто прикрашати могили пластиковими штучними квітами. Адже вони шкідливі для екології.

Що можна приносити на цвинтарі на Радоницю

На цвинтарі можна приносити живі квіти. А також вітаються кагор, хліб, паски, крашанки, солодощі та лампадки. Однак залишати це все біля надгробку не можна.

Також біля могил можна саджати кущики справжніх рослин, приносити засушені сухоцвіти або ж освячену вербу.

Окрім того, церква рекомендує приносити на цвинтарі свічки із чорними стрічками та запалювати їх на могилі.

На Радоницю можна приносити частуваннями на цвинтарі. Але його потрібно віддати жебракам, аби ті пом’янули померлих.

Перед тим як піти на цвинтар та навести порядки на могилах, потрібно помолитися за своїх померлих близьких у храмі.

Провідна неділя 2021

Провідна неділя у 2021 році триває із 3 до 9 травня.

Це час після Великодня, коли люди поминають померлих предків й рідних та ходять до них на могили.

Про традиції та заборони Провідної неділі – читайте на Фактах ICTV.