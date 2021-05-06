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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Дні праці та блондинок: календар свят на травень 2021

Календар свят на травень 2021

Травень 2021 року щедрий на державні свята – Міжнародний день солідарності трудящих, Великдень та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Завдяки їм українці матимуть три додаткові вихідні. 1 і 2 травня припадають на суботу та неділю, тому понеділок та вівторок, 3 і 4 травня, також будуть вихідними.

9 травня – це також неділя, тому вихідний переноситься на понеділок, 10 травня.

В останній місяць весни буде чимало й інших важливих дат – як міжнародних, так і суто українських.

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Православний календар 2021: церковні свята, пости й поминальні дні

Повний список свят на травень 2021

  • 1 травня – Міжнародний день солідарності трудящих
  • 2 травня – Великдень
  • 3 травня – Всесвітній день свободи преси, День кондитера
  • 4 травня – Міжнародний день пожежників
  • 5 травня – Всесвітній день акушерки, Міжнародний день боротьби за права інвалідів
  • 6 травня – Міжнародний день без дієт
  • 7 травня – День радіо
  • 8 травня – День пам’яті та примирення в Україні, Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
  • 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День матері в Україні (друга неділя травня)
  • 12 травня – Всесвітній день медичних сестер, Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми
  • 15 травня – День Європи в Україні (третя субота травня), День науки в Україні, Міжнародний день астрономії, Міжнародний день захисту клімату, Міжнародний день сім’ї
  • 16 травня – День пам’яті жертв політичних репресій, День пам’яті померлих від СНІДу
  • 17 травня – Всесвітній день інформаційної спільноти, Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією, День пульмонолога
  • 18 травня – День боротьби за права кримськотатарського народу, День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу, Міжнародний день музеїв
  • 19 травня – День боротьби з гепатитом
  • 20 травня – День вишиванки (третій четвер травня), День банківських працівників України, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога
  • 21 травня – Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку, Міжнародний день чаю
  • 22 травня – Міжнародний день біологічного різноманіття
  • 23 травня – День морської піхоти України
  • 24 травня – День слов’янської писемності та культури, Європейський День парків
  • 25 травня – День зниклих безвісти дітей, День філолога
  • 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН, День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України
  • 30 травня – Всесвітній день боротьби проти астми й алергії, День хіміка
  • 31 травня – Всесвітній день без тютюну, Всесвітній день блондинок

Календар вихідних у травні 2021

Церковний календар на травень 2021

Великдень, який припадає на 2 травня, – головне православне свято травня. Проте віряни мають звернути увагу  на ще дві важливі дати.

11 травня будуть Гробки (Проводи), а 9 числа – Поминання покійних воїнів, коли треба поминати своїх покійних рідних та близьких.

Повний церковний календар на травень 2021 – на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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