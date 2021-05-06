Гороскоп на тиждень, з 3 до 9 травня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 3 до 9 травня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Темп цього тижня задає напружений аспект Сонця і Сатурна. Сонце – це наш дух, цілі, ідеї, життя загалом, а Сатурн – це контролер і гальмо. Їхня зустріч означає, що в різних сферах життя ми можемо стикатися з перешкодами і обмеженнями для своїх ідей.

Крім того, у вівторок, 4 травня, Меркурій переходить у свій знак Близнюки. Це сприяє отриманню важливої ​​інформації, збільшенню соціальної активності, спілкуванню. І попри затримки, інформація якраз може прилітати вчасно, і їй можна довіряти. Тож реалізація планів може відкладатися, але також є можливість їх якісно відкорегувати.

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Гороскоп для Овнів

Овнів хочеться застерегти від масштабного шопінгу, особливо на початку тижня. Загалом протягом тижня буде активною сфера доходів і витрат. Ви можете виявити, що якісь давно заплановані придбання відкладаються. Доходи теж можуть надходити із затримкою. Вашим близьким і домашнім потрібно більше уваги. Ближче до кінця тижня можна планувати поїздки, вони можуть виявитися цікавими і приємними. Тільки пам’ятайте, що водночас, особливо 7-9 травня, у вас можуть бути конфлікти з сім’єю, батьками. Також можливі конфлікти через нерухомість (найбільше це стосується Овнів, народжених у березні).

Гороскоп для Тельців

У Тельців триває період днів народження, а значить, підведення підсумків і стратегічного планування. Але якраз ви, особливо народжені з 29 квітня до 7 травня, можете відчути напругу і необхідність долати перешкоди під час реалізації своїх ідей. Вам доведеться полюбити працювати. І попри відносно розслаблений святковий тиждень, багатьом доведеться вирішувати питання, пов’язані з роботою. Не дивуйтеся, якщо робота вас знайде і у відпустці. Починаючи з вівторка-середи можна зайнятися плануванням доходів, витрат. До кінця тижня можуть повернутися обіцяні суми, які ви давно чекали, може прийти інформація про те, як заробити або де щось вигідно купити.

Гороскоп для Близнюків

У вівторок Меркурій переходить у ваш знак Близнюків. І для вас це дуже значуща зміна, оскільки Меркурій править Близнюками, а у своєму знаку він надає їм підтримку. Ви можете відчути деяке полегшення щодо виходу із самоти. Досі ви могли відчувати незвичну для себе потребу порпатися в собі, але це якраз відійде. З’являться можливості для більш відкритого спілкування і самовираження. Із застережень: з вечора 7 травня і до 9 травня зависока ймовірність конфліктів, сварок з близькими людьми. У ці дні небажано робити великі придбання.

Гороскоп для Раків

У вас триває активний період самореалізації та соціалізації. Ви можете іскритися ідеями, але якісь з них можуть бути не прийняті вашим оточенням. Можливі суттєві суперечки з друзями, колегами, у професійному середовищі. У вас зараз активна пора, ви налаштовані досить агресивно, наполегливо, і можете досягти свого, але ціною зусиль, на які не розраховували. Особливо складним може бути початок тижня. Середа-п’ятниця загалом сприятливі для просування ваших ідей. А наприкінці тижня ви можете зіткнутися з серйозними конфліктами у парі, тож постарайтеся стримати свій запал, якщо цінуєте ці стосунки.

Гороскоп для Левів

Вам особливо відчутними здадуться перешкоди в реалізації своїх ідей, і насамперед – у питаннях кар’єри, взаємин з керівництвом і з партнерами, рівними вам. У понеділок-вівторок будьте особливо обережні щодо своїх других половинок. Починаючи з середи можна розраховувати на якусь конструктивну розмову на теми, які досі були для вас складними. Починаючи з другої половини дня п’ятниці й до кінця тижня постарайтеся не перевантажувати своє здоров’я зайвим відпочинком. Обережніше з алкоголем, він може спровокувати гострі реакції.

Гороскоп для Дів

Деякі побутові або сімейні обставини можуть відволікати від роботи і навчання. Діти можуть зажадати уваги, особливо ближче до кінця тижня. З середи дещо посилюється соціальне спілкування, прискорюються робочі процеси, може приходити нова потрібна інформація, взагалі багато розмов про роботу, на роботі – активне спілкування з колегами і керівництвом. Добре займатися плануванням та організацією робочих проектів, але не презентацією себе і своїх нових ідей. 7-9 травня можуть виникнути розбіжності з однодумцями.

Гороскоп для Терезів

У Терезів – акцент на темі грошей, особливо чужих, позичених грошей. Можуть бути труднощі з поверненням боргів на початку тижня. З середи можна починати курс навчання або обрати хорошу книгу – вона буде пізнавальною. Це загалом хороший тиждень для пізнання. Постарайтеся не захоплюватися ідеями про розкішний шопінг, особливо якщо це стосується розваг, хобі, дітей. Більшість бажань зараз швидше спокушають, ніж реально щось дають. Важлива тема тижня – купувати те, що ви можете собі дозволити. Наприкінці тижня підвищена конфліктність, особливо в партнерських стосунках.

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіони продовжують активно вибудовувати стосунки, як в особистій, і так і в діловій сфері. І якраз тут можливі втрати. Ви можете зіткнутися з невдоволенням батьків, старших людей, авторитетних осіб, які можуть втручатися у ваші особисті справи, засуджувати і реально впливати на обставини вашого життя. Обмеження можуть також виявитися в неможливості провести час із коханими людьми так, як хотілося б. Наприкінці тижня загострюються питання здоров’я, 7-9 травня – травматичні дні.

Гороскоп для Стрільців

На початку тижня триває тема вирішення побутових питань, можуть ламатися побутові прилади або доведеться ремонтувати якісь предмети в будинку. Поїздка може скластися не зовсім так, як хотілося б. Хочеться більше, далі й краще, але доводиться задовольнятися тим, що є. Проте з’являється більша ймовірність спілкування, активізується сфера партнерства, можуть з’явитися цікаві співрозмовники або відбудеться зустріч із давніми знайомими.

Гороскоп для Козерогів

Зі складнощів тижня – перешкоди в реалізації творчих задумів або проектів, запланованих з дітьми або для дітей. На початку тижня фінансові обставини можуть виявитися перешкодою, а в другій половині таким ускладненням може виступити ваше непомірне бажання більшого. Як і Терезам, вам важливо зараз чітко планувати свої витрати, і не тільки матеріальні, але і власної енергії, часу. Не найкращий час для виходу за рамки своїх можливостей – краще добре робити те, що ви вмієте і можете. Наприкінці тижня зверніть увагу на стосунки в парі, постарайтеся не чіплятися до дрібниць і не реагувати на подібні зауваження від вашого партнера.

Гороскоп для Водоліїв

Початок тижня може принести дуже неприємну, навіть жорстку розмову з домашніми – це момент, коли найшла коса на камінь. Ви, звичайно, свою позицію відстоїте, але стратегічно можете втратити. Тому будьте уважнішими і м’якшими до рідних. Починаючи з середи з’являються хороші можливості для розвитку в улюбленій справі, в творчості. Ця тенденція буде розвиватися надалі, зараз добре зайнятися плануванням та організацією, знайти час для улюбленої справи, зібрати потрібну інформацію. З другої половини п’ятниці й до кінця тижня постарайтеся не ризикуйте здоров’ям, це період підвищеної аварійності.

Гороскоп для Риб

Будьте обережні і підбирайте правильні слова у спілкуванні з близькими. Може статися нерозуміння, про яке ви надалі можете пошкодувати. Не найбільш вдалий час для поїздок, особливо на початку тижня. У другій половині тижня можливе отримання якихось новин з дому, якщо ви у від’їзді, або від батьків. Може виникнути потреба оновити, змінити щось в будинку, найпростіший спосіб – перестановка. Якщо у вас є необхідність вирішити якісь питання з документами на нерухомість, цим теж можна зайнятися. 7-9 травня зависока ймовірність грошових втрат, небажано робити великі покупки.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога чи лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.