Повний місяць у червні 2021 року буде 24 числа. Це – четвер, 14 місячний день, світило перебуватиме у сузір’ї Стрільця.

Згідно з порадами астрологів, повний місяць – не найкращий період для ухвалення важливих рішень, однак у червні буде інакша ситуація.

Це буде фаза Стрільця, через це можна і навіть потрібно цього дня починати нові справи, здійснювати поїздки. Усі знаки зодіаку відчують переповнення силою, енергією. Цього дня можна сміливо пропонувати керівництву свої ідеї, брати на себе відповідальність та здійснювати кардинальні доленосні повороти.

Цьому сприяє й 14 місячний день та те, що це буде четвер. Їхня енергетика сприяє прояву рішучості.

Однак не варто цього дня проводити важливі фінансові операції. Перекази грошей, вкладання фінансів краще перенести на інший день.

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Місячний календар на 2021 рік

Для того, щоб вдало спланувати важливі події життя, краще знати, коли місяць буде входити до сприятливої фази.

Факти ICTV підготували повний місячний календар на 2021 рік.

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