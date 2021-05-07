Німеччина відмовилася від рекомендацій щодо використання вакцини AstraZeneca

МОЗ Німеччини затвердив відмову від офіційних рекомендацій щодо використання вакцини AstraZeneca проти коронавірусу.

За словами очільника відомства Єнса Шпана, це рішення узгоджувалося з пріоритетними групами громадян.

Так, відтепер у Німеччині вакцину AstraZeneca дозволено використовувати усім пацієнтам, які отримали відповідну згоду лікаря.

Раніше вакцина проти коронавірусу від компанії AstraZeneca призначалася лише для осіб старше 60 років.

– Ми ухвалили рішення повністю зняти принцип використання вакцини AstraZeneca відповідно до груп пріоритету. Це означає, що при вакцинації в приватних лікарських кабінетах лікар вирішує, хто і коли буде щеплений, за його оцінкою, – заявив міністр охорони здоров’я Німеччини.

Єнс Шпан підкреслив, що це пришвидшить темпи вакцинації в Німеччини.

Наразі в країні скоротити паузу між щепленнями до чотирьох-шести тижнів, тоді як раніше рекомендувалося робити якомога тривалішу паузу між щепленнями.

Використання AstraZeneca у світі

Після нещодавнього скандалу з препаратом AstraZeneca, коли стало відомо про часті випадки утворення тромбів після вакцинації, темпи її використання значно сповільнилися.

Станом на травень 2021 року вакцину AstraZeneca проти коронавірусу продовжують використовувати 68 країн світу, серед яких і Україна.

Повністю призупинили використання цього препарату у чотирьох країнах, ще у 12 країнах було обрано варіант часткового використання (для визначених категорій громадян).