6 038 нових випадків за останню добу. Кількість інфікованих коронавірусом в Україні станом на 6 травня зросла до 2 097 024 випадків.

Водночас одужав за 24 години 14 351 хворий, за час пандемії – 1 711 709. До Covid-відділень госпіталізовано 1 849 хворих.

За день померли від ускладнень 374 українці, загалом – 45 451 пацієнт.

Київ на сьогодні є антилідером за кількістю нових випадків – 622, у Донецькій області – 599, у Харківській та Дніпропетровській – 544 та 543.

Статистика в регіонах:

м. Київ – 622 випадки/ 5 608 щеплень;

Вінницька область – 147 випадків/1 096 щеплень;

Волинська область – 161 випадок/196 щеплень;

Дніпропетровська область – 543 випадки/2 604 щеплення;

Донецька область – 599 випадків/1 389 щеплень;

Житомирська область – 107 випадків/442 щеплення;

Закарпатська – 72 випадки/408 щеплень;

Запорізька область – 357 випадків/1 080 щеплень;

Івано-Франківська область – 51 випадок/401 щеплення;

Київська область – 126 випадків/1 886 щеплень;

Кіровоградська область – 42 випадки/442 щеплення;

Луганська область – 237 випадків/493 щеплення;

Львівська область – 166 випадків/1 610 щеплень;

Миколаївська область – 210 випадків/869 щеплень;

Одеська область – 329 випадків/1 038 щеплень;

Полтавська область – 395 випадків/76 щеплень;

Рівненська область – 403 випадки/551 щеплення;

Сумська область – 139 випадків/562 щеплення;

Тернопільська область – 101 випадок/419 щеплень;

Харківська область – 544 випадки/431 щеплення;

Херсонська область – 125 випадків/460 щеплень;

Хмельницька область – 166 випадків/978 щеплень;

Черкаська область – 297 випадків/597 щеплень;

Чернівецька область – 74 випадки/313 щеплень;

Чернігівська область – 25 випадків/545 щеплень.

Коронавірус в Україні

Вчора, 5 травня, коронавірус в Україні виявили у 2 576 осіб, 1 671 людину довелося госпіталізувати.

Водночас одужали майже втричі більше – 7 728 пацієнтів.

Від ускладнень Covid-19 помер за добу 161 українець.