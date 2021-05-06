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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

В Україні зафіксовано майже втричі більше нових випадків коронавірусу

коронавірус в україні

6 038 нових випадків за останню добу. Кількість інфікованих коронавірусом в Україні станом на 6 травня зросла до 2 097 024 випадків.

Водночас одужав за 24 години 14 351 хворий, за час  пандемії – 1 711 709. До Covid-відділень госпіталізовано 1 849 хворих.

За день померли від ускладнень 374 українці, загалом – 45 451 пацієнт.

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Київ на сьогодні є антилідером за кількістю нових випадків – 622, у Донецькій області – 599, у Харківській та Дніпропетровській – 544 та 543.

Статистика в регіонах:

  • м. Київ – 622 випадки/ 5 608 щеплень;
  • Вінницька область – 147 випадків/1 096 щеплень;
  • Волинська область – 161 випадок/196 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 543 випадки/2 604 щеплення;
  • Донецька область – 599 випадків/1 389 щеплень;
  • Житомирська область – 107 випадків/442 щеплення;
  • Закарпатська – 72 випадки/408 щеплень;
  • Запорізька область – 357 випадків/1 080 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 51 випадок/401 щеплення;
  • Київська область – 126 випадків/1 886 щеплень;
  • Кіровоградська область – 42 випадки/442 щеплення;
  • Луганська область – 237 випадків/493 щеплення;
  • Львівська область – 166 випадків/1 610 щеплень;
  • Миколаївська область – 210 випадків/869 щеплень;
  • Одеська область – 329 випадків/1 038 щеплень;
  • Полтавська область – 395 випадків/76 щеплень;
  • Рівненська область – 403 випадки/551 щеплення;
  • Сумська область – 139 випадків/562 щеплення;
  • Тернопільська область – 101 випадок/419 щеплень;
  • Харківська область – 544 випадки/431 щеплення;
  • Херсонська область – 125 випадків/460 щеплень;
  • Хмельницька область – 166 випадків/978 щеплень;
  • Черкаська область – 297 випадків/597 щеплень;
  • Чернівецька область – 74 випадки/313 щеплень;
  • Чернігівська область – 25 випадків/545 щеплень.

Коронавірус в Україні

Вчора, 5 травня, коронавірус в Україні виявили у 2 576 осіб, 1 671 людину довелося госпіталізувати.

Водночас одужали майже втричі більше – 7 728 пацієнтів.

Від ускладнень Covid-19 помер за добу 161 українець.

Джерело: МОЗ

Фото: УНІАН

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