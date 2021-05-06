Як інтернет-аферисти користуються безробіттям українців

Легкий, швидкий і великий заробіток пропонують аферисти українцям.
Шахраї окупували сайти пошуку роботи та навчилися виманювати гроші саме у тих, хто шукає собі вакансію.
Рівень безробіття від початку епідемії у країні зріс на 33%.
Інтернет-аферисти активно цим користуються. Виманюють документи у претендентів на вакансію та беруть кредити у малих фінансових установах, де ідентифікація та верифікація клієнтів відбувається дистанційно, що дозволено законом.
Адміністратор, продавець, бухгалтер, водій… які ще вакансії приховують небезпеку для вашого гаманця? Розберемося у цій статті.
Минулої осені львів’янка Ольга під час карантину хотіла використати вільний час із користю і підзаробити. Жінка розмістила своє резюме на сайті пошуку роботи.
Отримала пропозицію від компанії, яка буцімто набирала у свій штат редакторів за хорошу зарплатню.
Вони попросили документи для оформлення трудових відносин: копію паспорта, селфі з ним та ідентифікаційний код.
Перш ніж надсилати документи, Ольга все ж перевірила компанію онлайн. Зайшла на їхній сайт. Нічого підозрілого жінка там не знайшла. Тож вона відправила на псевдо-фірму документи.
Шахраї скористалися ними і взяли на її ім’я 800 гривень кредиту в небанківській установі. Почалися дзвінки колекторів. Ользі нарахували пеню і відсотки.
На її місці може опинитися кожен, хто зараз у пошуках роботи, а це – майже півмільйона українців, такі дані Держстату.
У Національному банку України, розповідають, що за півроку їм надійшла 151 скарга від фізичних осіб, на кого шахраї брали кредити.
Якби система верифікації та ідентифікації у малих фінансових установах була надійніша, шахраї просто б не могли взяти кредити від чужого імені, каже Ольга Лобайчук – начальниця управління захисту прав споживачів Національного банку.
Ольга додає, що такі шахрайства найбільш розповсюджені на небанківському фінансовому ринку. В банках такого майже немає.
– Ми проводимо активну роботу саме із небанківськими установами з посилення методів ідентифікації. Але от, наприклад, відео-верифікація та відео-ідентифікація – це дуже дорога система. Там має бути система розпізнавання обличчя. Чи відповідає воно заявленому фото на документах. Не всі банки це можуть застосовувати, – зазначає Ольга Лобайчук.
Тож захищати себе слід навчитися самостійно. Аби невідь-хто не взяв на вас кредит, достатньо зайти на сайт бюро кредитних історій і виконати нескладні дії.
На сайті, після реєстрації, можна поставити галочку під написом: Я не бажаю брати кредитів. Автоматично у фінансових установах буде вказуватися, що ця особа не має бажання брати кредит, а значить за неї діє шахрай.
Виявити шахрая можна і, так би мовити, на березі – на сайті пошуку роботи.
Їхні оголошення з працевлаштування здебільшого такі: мінімум роботи, максимум грошей, розповідає Каріне Макіян – піар-менеджерка одного з найбільших сайтів пошуку роботи й працівників Work.ua.
Топ вакансій на сайті, який не змінювався під час карантину – це менеджер із продажів, менеджер роботи з клієнтами, бухгалтери, водії та продавці-консультанти.
На початку карантину більше 70% зареєстрованих користувачів були вже без роботи. І що більше з’являється таких, то більше шахраї активізуються і вигадують нові схеми афер.
Кожен день близько десятка шахрайських вакансій блокуються на сайті.
За 2020 рік зупинили 3500 інтернет-аферистів. Є певні ознаки, за якими шукачі можуть зрозуміти, що вакансія – липова.
Наприклад, компанія позиціонує себе як міжнародна, але приховує свою назву, не розкриває, з ким працює, хто її клієнти і партнери.
Друга ознака шахрайського оголошення: не можна зрозуміти, що саме потрібно робити на цій роботі. Пул задач та навичок розмитий, і на цю вакансію можуть підійти майже всі, каже Каріне Макіян.
– Найчастіше вакансії-обманки бувають в адміністраторів, офіс-менеджерів, бухгалтерів, водіїв, кур’єрів. Можна поскаржитися на вакансію, і ми зі свого боку реагуємо. Перевіряємо ще раз роботодавця, – розповідає Каріне Макіян.
Каріне додає, якщо роботодавець просить сплатити за співбесіду, це також ознака шахрайства, тому що ніхто не повинен за це сплачувати
А ось іще один яскравий приклад шахрайського оголошення. Якщо номер псевдо-роботодавця починається на 090 або 070 – ніколи їх не набирайте. Це ті номери, які, коли ви дзвоните, з вас знімають гроші, додає Каріне.
– Дуже популярна схема із телефонними розмовами. І кандидатів просили перетелефонувати на номери із початком 070 і 090. І була приписка – дзвоніть із домашніх, стаціонарних телефонів.
Існує ще декілька шахрайських схем на сайтах із пошуку роботи. Ось на ці прохання ніколи не ведіться:
- Шахраї намагаються виманити у вас гроші буцімто за робочі інструменти, одяг, плату за навчання або за оформлення документів. Добросовісні працедавці завжди забезпечують свого робітника всім необхідним або компенсують використання особистого майна співробітника.
- Шахраї пропонують участь в супер-вигідному проекті, і для цього просять вкласти гроші, обіцяючи, що потім вони повернуться вам примножені у 10 разів. Це ознаки фінансової піраміди, і зазвичай вона побудована аферистами.
- Шахраї під виглядом банальної і простої вакансії намагаються втягнути у незаконну діяльність – підпільне казино, проституція і тд.
Якщо ж ви втрапили у таку фінансову халепу і з вас витягли гроші, або взяли кредит, як це сталося у Ольги зі Львова – звертайтеся до поліції чи кіберполіції та обов’язково подавайте позов до суду на небанківську фінансову установу, яка замість вас кредитувала шахраїв, радить юрист Павло Богомазов.
– Людям необхідно нагадувати, що існує закон про захист прав споживачів, за ним теж можна звертатися із заявами до фінансових організацій, які не хочуть іти потерпілим від шахрайства на зустріч і просто вимагають гроші, – зазначає Павло Богомазов.
Ольга зі Львова до суду вже звернулася, проте справу вже півроку не розглядають. Від таких шахраїв люди не захищені абсолютно.
Зазвичай аферисти беруть невеликі суми, а жертва, аби не витрачати свій час та нерви, сплачує цей борг перед малою фінансовою установою.
Але ситуацію треба вирішувати в законному руслі, принаймні вам можуть призупинити збільшення пені на час розгляду справи.
Стати жертвою шахраїв і потрапити у зону ризику може кожен. Тому, коли заходите в інтернет для пошуку роботи, вам потрібно бути завжди насторожі.
Не передавати дані ваших документів і банківські реквізити незнайомцям, перевіряти назву фірми, до якої збираєтеся працевлаштовуватися.
Таким чином ви зв’яжете руки аферистам і врятуєте власні гроші і нерви. Інакше все може бути як у розповіді нашої героїні.