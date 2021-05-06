Як інтернет-аферисти користуються безробіттям українців

Легкий, швидкий і великий заробіток пропонують аферисти українцям.

Шахраї окупували сайти пошуку роботи та навчилися виманювати гроші саме у тих, хто шукає собі вакансію.

Рівень безробіття від початку епідемії у країні зріс на 33%.

Інтернет-аферисти активно цим користуються. Виманюють документи у претендентів на вакансію та беруть кредити у малих фінансових установах, де ідентифікація та верифікація клієнтів відбувається дистанційно, що дозволено законом.

Адміністратор, продавець, бухгалтер, водій… які ще вакансії приховують небезпеку для вашого гаманця? Розберемося у цій статті.

Минулої осені львів’янка Ольга під час карантину хотіла використати вільний час із користю і підзаробити. Жінка розмістила своє резюме на сайті пошуку роботи.

Отримала пропозицію від компанії, яка буцімто набирала у свій штат редакторів за хорошу зарплатню.

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Вони попросили документи для оформлення трудових відносин: копію паспорта, селфі з ним та ідентифікаційний код.

Перш ніж надсилати документи, Ольга все ж перевірила компанію онлайн. Зайшла на їхній сайт. Нічого підозрілого жінка там не знайшла. Тож вона відправила на псевдо-фірму документи.

Шахраї скористалися ними і взяли на її ім’я 800 гривень кредиту в небанківській установі. Почалися дзвінки колекторів. Ользі нарахували пеню і відсотки.

На її місці може опинитися кожен, хто зараз у пошуках роботи, а це – майже півмільйона українців, такі дані Держстату.

У Національному банку України, розповідають, що за півроку їм надійшла 151 скарга від фізичних осіб, на кого шахраї брали кредити.

Якби система верифікації та ідентифікації у малих фінансових установах була надійніша, шахраї просто б не могли взяти кредити від чужого імені, каже Ольга Лобайчук – начальниця управління захисту прав споживачів Національного банку.

Ольга додає, що такі шахрайства найбільш розповсюджені на небанківському фінансовому ринку. В банках такого майже немає.

– Ми проводимо активну роботу саме із небанківськими установами з посилення методів ідентифікації. Але от, наприклад, відео-верифікація та відео-ідентифікація – це дуже дорога система. Там має бути система розпізнавання обличчя. Чи відповідає воно заявленому фото на документах. Не всі банки це можуть застосовувати, – зазначає Ольга Лобайчук.

Тож захищати себе слід навчитися самостійно. Аби невідь-хто не взяв на вас кредит, достатньо зайти на сайт бюро кредитних історій і виконати нескладні дії.

На сайті, після реєстрації, можна поставити галочку під написом: Я не бажаю брати кредитів. Автоматично у фінансових установах буде вказуватися, що ця особа не має бажання брати кредит, а значить за неї діє шахрай.

Виявити шахрая можна і, так би мовити, на березі – на сайті пошуку роботи.

Їхні оголошення з працевлаштування здебільшого такі: мінімум роботи, максимум грошей, розповідає Каріне Макіян – піар-менеджерка одного з найбільших сайтів пошуку роботи й працівників Work.ua.

Топ вакансій на сайті, який не змінювався під час карантину – це менеджер із продажів, менеджер роботи з клієнтами, бухгалтери, водії та продавці-консультанти.

На початку карантину більше 70% зареєстрованих користувачів були вже без роботи. І що більше з’являється таких, то більше шахраї активізуються і вигадують нові схеми афер.

Кожен день близько десятка шахрайських вакансій блокуються на сайті.

За 2020 рік зупинили 3500 інтернет-аферистів. Є певні ознаки, за якими шукачі можуть зрозуміти, що вакансія – липова.

Наприклад, компанія позиціонує себе як міжнародна, але приховує свою назву, не розкриває, з ким працює, хто її клієнти і партнери.

Друга ознака шахрайського оголошення: не можна зрозуміти, що саме потрібно робити на цій роботі. Пул задач та навичок розмитий, і на цю вакансію можуть підійти майже всі, каже Каріне Макіян.

– Найчастіше вакансії-обманки бувають в адміністраторів, офіс-менеджерів, бухгалтерів, водіїв, кур’єрів. Можна поскаржитися на вакансію, і ми зі свого боку реагуємо. Перевіряємо ще раз роботодавця, – розповідає Каріне Макіян.

Каріне додає, якщо роботодавець просить сплатити за співбесіду, це також ознака шахрайства, тому що ніхто не повинен за це сплачувати

А ось іще один яскравий приклад шахрайського оголошення. Якщо номер псевдо-роботодавця починається на 090 або 070 – ніколи їх не набирайте. Це ті номери, які, коли ви дзвоните, з вас знімають гроші, додає Каріне.

– Дуже популярна схема із телефонними розмовами. І кандидатів просили перетелефонувати на номери із початком 070 і 090. І була приписка – дзвоніть із домашніх, стаціонарних телефонів.

Існує ще декілька шахрайських схем на сайтах із пошуку роботи. Ось на ці прохання ніколи не ведіться:

Шахраї намагаються виманити у вас гроші буцімто за робочі інструменти, одяг, плату за навчання або за оформлення документів. Добросовісні працедавці завжди забезпечують свого робітника всім необхідним або компенсують використання особистого майна співробітника.

Шахраї пропонують участь в супер-вигідному проекті, і для цього просять вкласти гроші, обіцяючи, що потім вони повернуться вам примножені у 10 разів. Це ознаки фінансової піраміди, і зазвичай вона побудована аферистами.

Шахраї під виглядом банальної і простої вакансії намагаються втягнути у незаконну діяльність – підпільне казино, проституція і тд.

Якщо ж ви втрапили у таку фінансову халепу і з вас витягли гроші, або взяли кредит, як це сталося у Ольги зі Львова – звертайтеся до поліції чи кіберполіції та обов’язково подавайте позов до суду на небанківську фінансову установу, яка замість вас кредитувала шахраїв, радить юрист Павло Богомазов.

– Людям необхідно нагадувати, що існує закон про захист прав споживачів, за ним теж можна звертатися із заявами до фінансових організацій, які не хочуть іти потерпілим від шахрайства на зустріч і просто вимагають гроші, – зазначає Павло Богомазов.

Ольга зі Львова до суду вже звернулася, проте справу вже півроку не розглядають. Від таких шахраїв люди не захищені абсолютно.

Зазвичай аферисти беруть невеликі суми, а жертва, аби не витрачати свій час та нерви, сплачує цей борг перед малою фінансовою установою.

Але ситуацію треба вирішувати в законному руслі, принаймні вам можуть призупинити збільшення пені на час розгляду справи.

Стати жертвою шахраїв і потрапити у зону ризику може кожен. Тому, коли заходите в інтернет для пошуку роботи, вам потрібно бути завжди насторожі.

Не передавати дані ваших документів і банківські реквізити незнайомцям, перевіряти назву фірми, до якої збираєтеся працевлаштовуватися.

Таким чином ви зв’яжете руки аферистам і врятуєте власні гроші і нерви. Інакше все може бути як у розповіді нашої героїні.