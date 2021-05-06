7 травня святкують Міжнародний день радіо. Ця дата відзначається щорічно з 1945 року.
Цей день вважається професійним святом працівників різних галузей зв’язку, а також радіожурналістів.
У народі 7 травня називали днем Євсея. У цей період зазвичай закінчували сіяти овес.
Іменини 7 травня відзначають: Валентин, Овсій, Єлизавета, Леонтій, Олексій.
Народні прикмети на 7 травня:
- Багато комарів в цей день – гарна прикмета. Врожай вівса буде багатим;
- Якщо ввечері зоря жовтого кольору, то дощів не чекайте ще довго;
- Навколо зірок чорні або білі віночки – до дощу;
- Промені сонця темніють – це до грози.
Що не можна робити 7 травня:
- З’ясовувати стосунки на роботі і вдома;
- Ухвалювати в цей день важливі, доленосні рішення.
Місячний календар на травень 2021
Якщо ви запланували важливу поїздку, зустріч із діловими партнерами або візит до перукарні, варто поцікавитись, чи є обрана вами дата сприятливою для ухвалення важливих рішень і кардинальних змін.
Для цього Факти ICTV підготували місячний календар на травень 2021 року.