7 травня святкують Міжнародний день радіо. Ця дата відзначається щорічно з 1945 року.

Цей день вважається професійним святом працівників різних галузей зв’язку, а також радіожурналістів.

У народі 7 травня називали днем Євсея. У цей період зазвичай закінчували сіяти овес.

Іменини 7 травня відзначають: Валентин, Овсій, Єлизавета, Леонтій, Олексій.

Народні прикмети на 7 травня:

Багато комарів в цей день – гарна прикмета. Врожай вівса буде багатим;

Якщо ввечері зоря жовтого кольору, то дощів не чекайте ще довго;

Навколо зірок чорні або білі віночки – до дощу;

Промені сонця темніють – це до грози.

Що не можна робити 7 травня:

З’ясовувати стосунки на роботі і вдома;

Ухвалювати в цей день важливі, доленосні рішення.

Місячний календар на травень 2021

Якщо ви запланували важливу поїздку, зустріч із діловими партнерами або візит до перукарні, варто поцікавитись, чи є обрана вами дата сприятливою для ухвалення важливих рішень і кардинальних змін.

Для цього Факти ICTV підготували місячний календар на травень 2021 року.