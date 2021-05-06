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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Яке свято 7 травня

Яке свято 7 травня

7 травня святкують Міжнародний день радіо. Ця дата відзначається щорічно з 1945 року.

Цей день вважається професійним святом працівників різних галузей зв’язку, а також радіожурналістів.

У народі 7 травня називали днем Євсея. У цей період зазвичай закінчували сіяти овес.

Іменини 7 травня відзначають: Валентин, Овсій, Єлизавета, Леонтій, Олексій.

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Народні прикмети на 7 травня:

  • Багато комарів в цей день – гарна прикмета. Врожай вівса буде багатим;
  • Якщо ввечері зоря жовтого кольору, то дощів не чекайте ще довго;
  • Навколо зірок чорні або білі віночки – до дощу;
  • Промені сонця темніють – це до грози.

Що не можна робити 7 травня:

  • З’ясовувати стосунки на роботі і вдома;
  • Ухвалювати в цей день важливі, доленосні рішення.

Місячний календар на травень 2021

Якщо ви запланували важливу поїздку, зустріч із діловими партнерами або візит до перукарні, варто поцікавитись, чи є обрана вами дата сприятливою для ухвалення важливих рішень і кардинальних змін.

Для цього Факти ICTV підготували місячний календар на травень 2021 року.

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