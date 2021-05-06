День ангела Юрія: привітання в картинках

Згідно з православним церковним календарем 6 травня вшановують пам’ять святого Юрія, або Георгія Побідоносця – захисника і покровителя всіх стражденних, а також домашніх тварин. З цього дня починалися активні польові роботи.

У цей день особливо шанували пастухів, адже їх вважали головними помічниками святого Юрія, пригощали смачними стравами, дарували подарунки, гроші.

Крім того, був звичай, щоб пішов дощ на поле, потрібно було облити водою пастуха.

День ангела Юрія – це вшанування святого покровителя, ім’я якого носить людина. Красиві привітання з Днем ангела Юрія потішать власників цього імені, тому 6 травня не забудьте привітати знайомих іменинників. Для цього Факти ICTV підготували привітання в картинках з Днем Юрія.

Привітання у листівках:

Календар державних свят 2021

Дні ангела та іменини не входять до переліку офіційних свят і важливі лише для певних груп населення, але у травні цього року українці отримають цілу купу додаткових вихідних.

Попереду ще три вихідних до дня перемоги, а якщо ви не хочете пропустити інші важливі дати, дивіться календар державних свят на 2021 рік від Фактів ICTV.