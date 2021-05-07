День ангела Марка святкують 8 травня, загалом – 25 разів на рік. Це ім’я дуже давнє і має багату історію.

Донедавна воно не користувалося популярністю в нашій країні, але в останні роки батьки все частіше називають так своїх синів.

Марк дуже вміло маніпулює людьми, внаслідок чого завжди отримує бажане. Чоловік не прагне бути першим у всьому, він прекрасно знає, що зможе домогтися всього, чого захоче.

Більшість його товаришів дивуються тому, як такий непомітний і, на перший погляд, нецілеспрямований хлопець досягає найбільших вершин.

Факти ICTV підготували оригінальні привітання з днем ангела Марка. Надішліть листівки, СМС і вірші вашим знайомим, і нехай їх завжди оберігає ангел-хранитель.

СМС-привітання з днем ангела Марка

* * *

Ім’я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро – найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім’я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

Тож хочу я нині Марку побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханим, щоб бути й любов дарувати!

Вітаю з днем ангела, Марку!

***

Марк — це сила, мужність і слава.

Він так вважає, значить він — вирішив!

Нехай честолюбство досягти успіху дозволяє,

Бути дипломатом, нехай вистачає сил!

Родина його — особлива сфера,

І в серце допускає він не всіх.

Віддачу ти неодмінно отримаєш!

Чекає в житті з Марком лише суцільний успіх.

***

Марк, від грецького — Марс,

Він не терпить у житті фарс.

Адже недарма покровитель

І красивого любитель.

Нехай до тебе на шляху

Прийде удача без поспіху.

І кохання в душу нагряне,

Одразу світ світлішим стане.

***

Сьогодні Марка вітаю!

Від щирого серця бажаю,

Нехай тебе радість зігріє,

Збуваються всі твої мрії.

Бажаю багато грошей,

Здоров’я та щастя знайти.

Бажаю сім’ї тобі міцної,

Всього, чого прагнеш ти!

Привітання у листівках з днем Марка

Календар свят на травень 2021

Травень 2021 року – один з найщедріших місяців на свята і вихідні. Попереду День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня), який припадає на неділю.

Відповідно, українці відпочивають три дні поспіль – з 8 до 10 травня.

Повний календар свят на травень 2021 дивіться на Фактах ICTV.