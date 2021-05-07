День ангела Єлизавети відзначають кілька разів на рік: 6 березня, 7 травня, 18 липня, 13 серпня, 5,12 і 18 вересня, 21 і 31 жовтня, 4, 14 і 20 листопада, 31 грудня.
Давньоєврейською мовою символ цього імені – це Божа клятва, обітниця Богу.
Єлизавета принципова і рідко пробачає образи. У дитинстві вона любить яскравий одяг. Дуже часто ображається навіть на самі безневинні жарти. У підлітковому віці Єлизавета схильна до ліні, але відмовляється це визнавати.
Доросла Ліза допомагає чоловікові заробляти гроші. За характером вона конфліктна і принципова.
У день ангела Єлизавети Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і картинках.
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З днем ангела, Єлизавето! Бажаю в житті іскор веселощів і феєрії щастя, приємних вражень і захоплень, абсолютної удачі та добробуту, незабутніх і надзвичайно радісних моментів у кожному дні.
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Сердечно вітаю і хочу побажати райдужного життя, насиченого яскравими моментами, щасливими подіями, радісними емоціями, невтомною діяльністю, великими успіхами та справжніми веселощами.
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В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Лізі помагає,
Ангел покровитель!
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Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Єлизавета — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
Календар свят у травні 2021
Травень принесе нам багато вихідних і державних свят, зокрема Великдень і День перемоги, але в ньому є і інші дати.
У цьому травні відзначаємо зворушливий День матері, а також цілу низку професійних свят і дат, приурочених до важливих подій.
Щоб не пропустити жодного свята, дивіться календар свят на травень 2021 року від Фактів ICTV.