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Факти / Lifestyle
Владислав Бомбела |

Що прийнято робити в День матері: традиції свята

Що прийнято робити в День матері: традиції свята

Традиційно в Україні День матері відзначають у другу неділю травня. У 2021 році це свято випадає на 9 травня.

У цей світлий день прийнято дякувати своїм матерям за подароване життя, любов і ласку.

Цього дня в Україні традиційно дякують матерям за те, що вони подарували життя.

У День матері діти вітають матерів піснями і віршами, які збереглися з давніх часів.

Крім того, деякі сім’ї в це свято збираються для того, щоб подякувати своїм матусям за їхню нелегку працю.

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У деяких країнах також існують свої цікаві традиції, пов’язані з Днем ​​матері. Так, у США й Австралії в цей день прийнято носити гвоздику на одязі.

П’ять ідей, як привітати маму

Приємним бонусом до подяки стане подарунок, який безсумнівно викличе на обличчі вашої мами усмішку. Це може бути техніка, товари для хобі, косметика або квіти.

Про те, як привітати маму з Днем матері – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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