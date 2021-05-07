7 травня відбудеться перша серія матчів на кіберспортивному чемпіонаті DreamHack Masters Spring 2021 у дисципліні Counter-Strike: Global Offensive.

Нині відомі лише перші два матчі, на які букмекери вже зробили свої ставки:

G2 Esports проти Astralis – коефіцієнт 1.75 проти 2.01;

FURIA проти Natus Vincere (Na’Vi) – коефіцієнт 2.48 проти 1.5.

Нині в української команди високі шанси на проходження у півфінал, де їхнім суперником стане Heroic, яка чудово себе показала у грі проти Astralis.

Проте для кіберспортсменів з Na’Vi цей матч буде далеко не найлегшим, тому варто очікувати, що коефіцієнт ставок переважатиме на користь Heroic.

В півфіналі, де гратиме Gambit Esports, найімовірніше, перевагу віддадуть саме цій команді. Протягом групової фази турніру вона встигла довести, що націлена на перемогу у турнірі з CS:GO.

Розклад плей-оф DreamHack Masters Spring 2021

Подальші матчі на кіберспортивному чемпіонаті визначатимуться за результатами чвертьфіналів та півфіналів.

Попри це, вже опубліковано офіційний розклад плей-офу DreamHack Masters Spring 2021, де затверджені дата і час проведення всіх матчів.