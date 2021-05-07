Кіберспортивний чемпіонат DreamHack Masters Spring 2021 з Counter-Strike: Global Offensive виходить у стадію плей-оф цього тижня. Залишилося лише шість команд, які змагатимуться за призовий фонд у розмірі $250 тис.

На жаль, українська Natus Vincere (Na’Vi) не змогла закріпити лідерство у групі та одразу пройти у півфінал. Та це означає, що фанати зможуть побачити більше чудових матчів за її участі.

7 травня пройдуть матчі чвертьфіналу, 8 травня – півфіналу, а на 9 травня призначений суперфінал.

Якщо Na’Vi вдасться обіграти суперників по CS:GO у чвертьфіналі та півфіналі DreamHack Masters Spring 2021, то у фіналі вони, найімовірніше, зійдуться у протистоянні з G2 Esports або Gambit Esports.

Також можливий й варіант гри з Astralis але нині вони не є фаворитами до виходу в суперфінал.

Нині розклад турніру виглядає таким чином:

7 травня

G2 Esports проти Astralis – 17.45;

FURIA против Natus Vincere – 21.00.

8 травня

Gambit Esports проти переможця першого чвертьфіналу – 17.45;

Heroic проти переможця другого чвертьфіналу – 21.00.

9 травня

Суперфінал – 17.00.

Трансляцію чемпіонату DreamHack Masters Spring 2021, як і зазвичай, можна буде дивитися онлайн на стрімінговій платформі Twitch.

Матчі чвертьфіналу та півфіналу гратимуться до перемоги однієї команди у двох сетах, а суперфінал – до трьох переможних сетів.

Гра Na’Vi у групі

Natus Vincere продемонстрували чудову гру під час групового етапу DreamHack Masters Spring 2021. Їм вдалося обіграти mousesports та Virtus.pro і вийти до фіналу серед переможців верхньої сітки.

В фінальній грі у групі українська команда протистояла Gambit Esports, але не змогла втримати першість і програла з рахунком 2-1.

Проте навіть такий результат дає надію на сильний виступ Na’Vi у плей-оф.