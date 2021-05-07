Facebook видалив мережі акаунтів, пов’язані з партією Слуга народу

Facebook видалив дві групи записів, які пов’язані з підсанкційним у США Андрієм Деркачем, а також з іншими політичними силами України.

Зачистка проходила в рамках кампанії Facebook, яка спрямована на запобігання маніпулюванням публічними дебатами.

У квітні 2021 року Facebook видалив вісім мереж у різних країнах світу, дві з яких – українські.

У звіті компанії йдеться, що одна велика мережа пов’язана з підсанкційним у США Андрієм Деркачем, Петром Журавлем, медіакомпанією Бегемот, а також політичними консультантами, асоційованими з Володимиром Гройсманом та Олегом Кулінічем. У компанії відзначили, що посилаються на дані ФБР.

У цю мережу входили 477 облікових записів Facebook, 363 сторінки, 35 груп і 29 облікових записів Instagram. Компанія наводить, як доказ, пости на підтримку партії Наш край, Довіра Полтавщини. Деякі сторінки були присвячені певним містам, зокрема Києву, Львову, Житомиру, Тернополю, Одесі.

Ця мережа публікувала контент, який підтримував широке коло політичних суб’єктів, і носила антиросійський характер. Facebook уточнює, що іноді це були конкуруючі політичні групи, наприклад, Віктор Бондар і Партія відродження і правляча партія Слуга народу.

До слова, саме цій мережі Facebook приділив найбільше уваги і третину свого звіту.

Друга українська мережа була меншою – 105 облікових записів Facebook, 24 сторінки і 5 облікових записів Instagram. Розслідування щодо неї розпочали після репортажу видання Букви. У Facebook зазначили, що мережа пов’язана з особами, асоційованими з політичною партією Слуга народу. Тематикою мережі були корупція, політика, автомобільна промисловість, сатиричний контент про коронавірус, підтримка Слуги народу і нинішнього уряду України, критика опозиційних партій і політиків, зокрема п’ятого президента Петра Порошенка і мера Києва Віталія Кличка.

Крім двох українських мереж, у квітні Facebook видалив по одній мережі з Палестини, Азербайджану і ЦАР і по дві мережі з Мексики і Перу.

В Instagram та Facebook серед геолокацій є “ЛДНР”

У соціальній мережі Instagram користувачі можуть відзначати своє місце розташування як у “ДНР”, так і в “ЛНР”.

Якщо користувач вирішить завантажити відео або фото у свою стрічку новин, то може вільно поставити геолокацію “ДНР”, “ЛНР”, “Луганськ ЛНР”, “ДНР Новоросія” та інші.

Геолокації в Instagram користувачі можуть створювати самостійно. Для цього достатньо зареєструвати бізнес-сторінку в Facebook з назвою і розташуванням, яке вам необхідно.