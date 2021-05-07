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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Степанов сказав, скільки доз Covid-вакцини ще треба закупити

Максим Степанов

До кінця 2021 року Україна гарантовано отримає 42 млн доз вакцини від Covid-19, які вже законтрактовані МОЗ.

Але для повного забезпечення українців необхідно ще близько 5 млн доз, заявив в ефірі Україна 24 міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, 42 млн доз вакцини вже проплачені, в них включені і поставки в рамках програми COVAX.

Говорячи про збільшення поставок, Степанов повідомив, що МОЗ отримав пропозиції від Serum Institute щодо вакцини Novavax, а також щодо Sinovac.

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Міністр додав, що зараз обговорюються терміни поставок.

Коли в Україні буде власна Covid-вакцина

Голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко заявив, що Україні необхідно півтора роки для запуску власного виробництва вакцини проти коронавірусу.

За його словами, це стане можливим за умови скасування авторського права на виготовлення вакцин, про що ведуться дебати між США і ЄС.

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

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