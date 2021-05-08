У Кенії вперше проведуть перепис дикої природи

Служба дикої природи Кенії проведе перший в історії країни перепис дикої природи.
Національний перепис потрібен для того, щоб зафіксувати загальну кількість диких тварин і їхній розподіл у Кенії.
Зазначається, що в різних частинах Кенії розташовані кілька парків та заповідників дикої природи.
Також це допоможе визначити тенденції популяції диких тварин із плином часу і виявити загрози збереження різних видів.
Переписом займеться незалежний Інститут досліджень та підготовки дикої природи.
Його почнуть проводити зі східної частини країни – в національному заповіднику Шимба Хіллс.
Вбивство в Кенії
На початку пандемії, у квітні минулого року, в Кенії вбили 13-річного хлопчика за порушення карантину.
Поліцейські розстріляли дитину нібито за порушення комендантської години, хоча хлопчик стояв на балконі свого будинку.
Дитину госпіталізували до столичної лікарні у Найробі, але лікарі нічого не змогли вдіяти.
Батько хлопчика звинуватив поліцію у злісному зловживанні службовими обов’язками.