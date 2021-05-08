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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

У Кенії вперше проведуть перепис дикої природи

У Кенії вперше проведуть перепис дикої природи

Служба дикої природи Кенії проведе перший в історії країни перепис дикої природи.

Національний перепис потрібен для того, щоб зафіксувати загальну кількість диких тварин і їхній розподіл у Кенії.

Зазначається, що в різних частинах Кенії розташовані кілька парків та заповідників дикої природи.

Також це допоможе визначити тенденції популяції диких тварин із плином часу і виявити загрози збереження різних видів.

Переписом займеться незалежний Інститут досліджень та підготовки дикої природи.

Його почнуть проводити зі східної частини країни – в національному заповіднику Шимба Хіллс.

Вбивство в Кенії

На початку пандемії, у квітні минулого року, в Кенії вбили 13-річного хлопчика за порушення карантину.

Поліцейські розстріляли дитину нібито за порушення комендантської години, хоча хлопчик стояв на балконі свого будинку.

Дитину госпіталізували до столичної лікарні у Найробі, але лікарі нічого не змогли вдіяти.

Батько хлопчика звинуватив поліцію у злісному зловживанні службовими обов’язками.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

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