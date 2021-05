Соцмережа Twitter тестує функцію Tip Jar, яка дає змогу задонатити своїм улюбленим авторам.

Користувачі зможуть напряму фінансово підтримати творців контенту, функція доступна як для операційної системи iOS, так і для Android.

Щоб задонатити комусь гроші, потрібно натиснути на позначку із зображенням банкноти, яка знаходиться у профілі користувача поруч з ім’ям.

Якщо ви не бажаєте отримувати фінансову допомогу від когось, цю функцію можна відключити в налаштуваннях.

Також Tip Jar підтримує системи PayPal, Venmo, Patreon, Cash App та Bandcamp, але наразі пожертвування можуть отримувати лише деякі групи осіб.

show your love, leave a tip

now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter ????

more coming soon… pic.twitter.com/7vyCzlRIFc

— Twitter (@Twitter) May 6, 2021