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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

У Twitter можна буде заробляти: соцмережа запускає нову функцію Tip Jar

Twitter

Соцмережа Twitter тестує функцію Tip Jar, яка дає змогу задонатити своїм улюбленим авторам.

Користувачі зможуть напряму фінансово підтримати творців контенту, функція доступна як для операційної системи iOS, так і для Android.

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Щоб задонатити комусь гроші, потрібно натиснути на позначку із зображенням банкноти, яка знаходиться у профілі користувача поруч з ім’ям.

Якщо ви не бажаєте отримувати фінансову допомогу від когось, цю функцію можна відключити в налаштуваннях.

Також Tip Jar підтримує системи PayPal, Venmo, Patreon, Cash App та Bandcamp, але наразі пожертвування можуть отримувати лише деякі групи осіб.

Суперпідписники Twitter 

Наприкінці лютого Twitter анонсував створення нової платної функції, яка також працюватиме у тестовому режимі.

Вона матиме назву Super Followers, а її сенс полягатиме в тому, що користувачам, які придбають підписку, будуть доступні так звані “бонусні твіти” їх улюблених авторів.

Фото: Dreamstime

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