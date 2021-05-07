Українці продовжують читати російські ЗМІ: топ-100 популярних онлайн-медіа у країні

Інтернет Асоціація України спільно з Similarweb оприлюднила рейтинг щодо найпопулярніших онлайн-медіа за січень-березень 2021 року.

Йдеться про сайти, які створюють авторський, оригінальний контент, ключовою метою якого є поширення новин на просторах інтернету. Тематика сайтів: соціально-політична, спортивна, бізнес та фінанси, ІТ, інформаційно-розважальна та медійна.

Перший рейтинг топ-100 присвятили онлайн-медіа, редакції яких розташовані на території України.

До топ-100 увійшли 74 соціально-політичні видання, вісім сайтів, які присвячені бізнесу та фінансам, п’ять – спортивних, чотири – ІТ, а також шість – медійного та три – розважального спрямування.

Другий рейтинг топ-100 присвятили виданням, які найбільше читають з території України. Попри все, наших громадян досі цікавлять російські сайти, зокрема заборонені на території країни.

Серед заборонених найбільше читають lenta. ru, rbc. ru, gazeta. ru, ria. ru. Загалом до рейтингу увійшли понад 10 сайтів з російськими доменами.

У Криму провайдери блокують сайти 22 українських медіа

Мешканці незаконно анексованого Криму не можуть ознайомитися з інформацією, яку публікує низка українських медіа.

За інформацією Кримської правозахисної групи, на території півострова заблоковано 22 новинарних українських сайти.

З-поміж них переважна більшість – онлайн-медіа.