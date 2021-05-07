Великдень або Світле Христове Воскресіння – головне православне свято не лише травня. На цю подію цілий рік чекають усі віряни. В 2021-му воно випадає на 2 травня.
За ним йде Великодній (Світлий) тиждень. Це означає, що з 3 до 9 травня немає пісних днів.
Після нього 11 травня будуть Гробки (Проводи). Ще один день для поминання померлих близьких і родичів – 9 травня (Поминання покійних воїнів).
В останній місяць весни будуть й інші важливі дати, на які слід звернути увагу. Ми їх зібрали в календарі.
Список церковних свят у травні 2021
- 1 травня – Велика субота, останній день Великого посту
- 2 травня – Великдень або Світле Христове Воскресіння
- 3 травня – Кіпрської ікони Божої Матері, преподобного Олександра Ошевенського
- 4 травня – мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата
- 5 травня – апостолів Нафанаїла, Луки та Климента
- 6 травня – великомученика Георгія Побідоносця
- 7 травня – преподобної Єлисавети чудотвориці
- 8 травня – апостола і євангеліста Марка
- 9 травня – Поминання покійних воїнів, апостола Фоми
- 10 травня – апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, небожа Господнього
- 11 травня – Гробки (Проводи), святителя Кирила, єпископа Туровського
- 12 травня – преподобного Мемнона чудотворця
- 13 травня – апостола Якова, сина Якова, брата Іоанна Богослова
- 14 травня – ікони Божої Матері Несподівана Радість
- 15 травня – святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського, Путивльської ікони Божої Матері
- 16 травня – мучеників Тимофія читця і Маври
- 17 травня – Староруської ікони Божої Матері
- 18 травня – ікони Божої Матері Невичерпна Чаша
- 19 травня – праведного Іова Багатостраждального
- 20 травня – спогад явища на небі Хреста Господнього в Єрусалимі
- 21 травня – апостола і євангеліста Іоанна Богослова
- 22 травня – Миколи Чудотворця
- 23 травня – апостола Симона Зилота
- 24 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія
- 25 травня – священномученика Єрмогена
- 26 травня – переполовиння П’ятидесятниці, мучениці Гликерії-діви і з нею мученика Лаодикія, стража в’язничного
- 27 травня – мученика Ісидора
- 28 травня – преподобного Пахомія Великого
- 29 травня – перенесення мощей преподобного Єфрема Перекомського, Новгородського чудотворця, преподобного Феодора Освяченого
- 30 травня – преподобної Єфросинії
- 31 травня – мученика Феодота Анкірського і мучениць семи дів, мучеників Петра, Діонісія, Андрія, Павла і Христини
Вихідні у травні 2021
У травні в Україні будуть тривалі вихідні через державні свята – День міжнародної солідарності трудящих (1 травня), Великдень (2 травня) та День перемоги (9 травня).
Оскільки 1 та 2 травня припадають на суботу та неділю, понеділок та вівторок, 3 і 4 травня, будуть додатковими вихідними.
А 9 травня – це неділя, тому 10 травня українці також відпочиватимуть. Загалом у травні 2021 буде 13 вихідних.