Великдень або Світле Христове Воскресіння – головне православне свято не лише травня. На цю подію цілий рік чекають усі віряни. В 2021-му воно випадає на 2 травня.

За ним йде Великодній (Світлий) тиждень. Це означає, що з 3 до 9 травня немає пісних днів.

Після нього 11 травня будуть Гробки (Проводи). Ще один день для поминання померлих близьких і родичів – 9 травня (Поминання покійних воїнів).

В останній місяць весни будуть й інші важливі дати, на які слід звернути увагу. Ми їх зібрали в календарі.

Список церковних свят у травні 2021

1 травня – Велика субота, останній день Великого посту

2 травня – Великдень або Світле Христове Воскресіння

3 травня – Кіпрської ікони Божої Матері, преподобного Олександра Ошевенського

4 травня – мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата

5 травня – апостолів Нафанаїла, Луки та Климента

6 травня – великомученика Георгія Побідоносця

7 травня – преподобної Єлисавети чудотвориці

8 травня – апостола і євангеліста Марка

9 травня – Поминання покійних воїнів , апостола Фоми

, апостола Фоми 10 травня – апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, небожа Господнього

11 травня – Гробки (Проводи) , святителя Кирила, єпископа Туровського

, святителя Кирила, єпископа Туровського 12 травня – преподобного Мемнона чудотворця

13 травня – апостола Якова, сина Якова, брата Іоанна Богослова

14 травня – ікони Божої Матері Несподівана Радість

15 травня – святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського, Путивльської ікони Божої Матері

16 травня – мучеників Тимофія читця і Маври

17 травня – Староруської ікони Божої Матері

18 травня – ікони Божої Матері Невичерпна Чаша

19 травня – праведного Іова Багатостраждального

20 травня – спогад явища на небі Хреста Господнього в Єрусалимі

21 травня – апостола і євангеліста Іоанна Богослова

22 травня – Миколи Чудотворця

23 травня – апостола Симона Зилота

24 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія

25 травня – священномученика Єрмогена

26 травня – переполовиння П’ятидесятниці, мучениці Гликерії-діви і з нею мученика Лаодикія, стража в’язничного

27 травня – мученика Ісидора

28 травня – преподобного Пахомія Великого

29 травня – перенесення мощей преподобного Єфрема Перекомського, Новгородського чудотворця, преподобного Феодора Освяченого

30 травня – преподобної Єфросинії

31 травня – мученика Феодота Анкірського і мучениць семи дів, мучеників Петра, Діонісія, Андрія, Павла і Христини

Вихідні у травні 2021

У травні в Україні будуть тривалі вихідні через державні свята – День міжнародної солідарності трудящих (1 травня), Великдень (2 травня) та День перемоги (9 травня).

Оскільки 1 та 2 травня припадають на суботу та неділю, понеділок та вівторок, 3 і 4 травня, будуть додатковими вихідними.

А 9 травня – це неділя, тому 10 травня українці також відпочиватимуть. Загалом у травні 2021 буде 13 вихідних.