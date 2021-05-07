Відпочинок в Одесі 2021: ціни і найкращі місця

В Україні настав період відпусток та відпочинку. Тож українці роздумують над тим, де гарно провести час в умовах пандемії коронавірусу та низки обмежень за кордоном.

У 2021 році для громадян України найбільш вдалим місцем відпочинку стане Одеса.

Адже у перлині Чорного моря є все необхідне для релаксу у літній сезон: море, прекрасна архітектура, розкішні готелі, соковиті морепродукти та багато розваг.

Факти ICTV розкажуть вам, який готель краще обрати, скільки коштуватиме відпочинок у період із кінця травня до червня та що варто відвідати у морському місті.

Як доїхати до Одеси

В Україні нині спостерігається покращення Covid-ситуації, тож у низці областей, які напередодні перебували у червоній зоні, послаблено карантин. Зокрема, це стосується і Одеси.

Тож регулярні перевезення між областями вже доступні. Можна вільно поїхати до міста на автобусі, поїзді або ж літаку, замовивши квиток.

Так, квиток на літак коштує близько 1 090 грн, на поїзд – від 180 грн, на автобус – від 320 грн.

Але ви можете скористатися особистим транспортом за можливістю.

Житло в Одесі

У місті є дуже багато готелів та хостелів, тож без житла ви точно не залишитесь, навіть у гарячий сезон. Зокрема, можна обрати собі апартаменти, розміщені близько до моря або – у центрі Одеси.

Однак чим ближче до моря, тим більші ціни.

Готель Deribas

Він розташований у центрі Одеси, неподалік від узбережжя Чорного моря. У вартість оренди входять безкоштовний Wi-Fi та сніданки.

Вартість номера за дві ночі від 3 380 грн.



















Відпочинок в Одесі 2021: найкращі місця та ціни / 5 фотографий

Готель Continental

Це чотиризірковий готель розташований поблизу Одеського театру опери та балету. До послуг гостей входять спа-центр та ресторан.

Вартість номера від 3 263 грн до 4 100 грн.



















Відпочинок в Одесі 2021: найкращі місця та ціни / 5 фотографий

Готель Bristol

П’ятизірковий готель, розташований у центрі Одеси. У вартість оренди входять безкоштовна власна парковка та спа-центр із критим плавальним басейном.

Вартість за дві ночі 6 148 грн.



















Відпочинок в Одесі 2021: найкращі місця та ціни / 5 фотографий

Готель Potemkinn

Готель розташований неподалік від пляжу Ланжерон та від пам’ятника герцогу де Рішельє. Цікаво, що у приміщенні працює пункт прокату велосипедів, а щоранку гостям подають сніданок – шведський стіл.

Вартість номеру від 2 400 грн за дві ночі.



















Відпочинок в Одесі 2021: найкращі місця та ціни / 5 фотографий

Окрім того, ви можете орендувати квартиру на декілька днів:

1-кімнатна квартира від 400 до 800 грн;

2-кімнатна квартира від 500 до 1 200 грн;

3-кімнатна квартира від 900 до 2 500 грн.

Куди піти в Одесі

У перлині Чорного моря розташовано безліч різних пам’яток. Саме вони зможуть ближче познайомити туриста із культурою та історією Одеси.

Одеський театр опери та балету

Одна із найкрасивіших будівель у світі. Завдяки неперевершеній акустиці, архітектурному вигляду, театр входить в 10-ку кращих на території Європи.

Потьомкінські сходи

Одна із найкращих монументальних споруд міста, у ній налічується 192 сходинки.

Якщо дивитися зверху донизу – то створюється враження звуження. Це відбувається через різну ширину сходів. Саме з верхнього майданчика відкривається панорама на порт, гавань і затоку.

Приморський бульвар

Одне із мальовничих місць. Там можна побачити столітні платани, липи, клени, а також насолодитися видами архітектурних ансамблів міста. На території бульвару колись прогулювались Микола Гоголь та Іван Айвазовський.

Морський торговельний порт

Самий жвавий та важливий порт України. На його території можна побачити безліч підйомних кранів та іншої техніки. Також можна замовити екскурсію та дізнатись багато цікавого про це місце.

Вулиця Дерибасівська

Найвідоміша вулиці Одеси. Гуляючи нею, турист може відчути своєрідну тишу, спокій та умиротворення.

Тут розташовані затишні ресторани, кафе, де можна насолодитися навколишньою природою і видами на все місто за горнятком запашної кави.

Напередодні Факти ICTV розповіли про найкращі напрямки для відпочинку влітку, а також ціни та цікаві місця в Україні.

Детальніше про відпочинок в Україні влітку 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Вooking