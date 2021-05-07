8 травня Україна всьоме відзначатиме День пам’яті та примирення. Цього дня згадують жертв Другої світової війни 1939-1945 років.
Дата приурочена до річниці капітуляції нацистської Німеччини.
Православна церква 8 травня відзначає день святого Марка. У народі його називали володарем весняних дощів.
За повір’ям, на гарний урожай слід розраховувати, якщо хоча б три дні в травні йтиме дощ. Тому завжди чекали на травневі грози.
Назва дня Ключник виникла, бо Марк, згідно з давніми віруваннями, мав ключі від неба.
У суботу, 8 травня, іменини відзначають Валентин, Овсій, Єлизавета, Леонтій, Олексій, Сава, Фома.
Народні прикмети й традиції 8 травня
- Кує зозуля – морозів не буде.
- Ясний і сонячний день – до спекотного літа.
- Веселка високо в небі – чекай ясної погоди.
Що не можна робити 8 травня
- Сваритися й ображатися.
- Витрачати купу грошей.
- Виносити сміття.
Червона гірка 2021
У 2021 році Червона гірка випадає на неділю, 9 травня, рівно через тиждень після Великодня. Зазвичай у цей день поминають покійних.
Можна йти на цвинтар і 8 травня, оскільки субота є загальноприйнятим днем поминання протягом усього року.
На проводи до могил покійних можна йти до вівторка 11 травня, який називається Радоницею.
Детальніше про Червону гірку 2021 читайте в матеріалі Фактів ICTV.