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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Картинки до Дня пам’яті та примирення 2021

День пам'яті та примирення

Вже 76 років поспіль 8 травня українці відзначають День пам’яті та примирення. Це важливий день, який символізує вшанування подвигів нашого народу у Другій світовій війні.

Ця дата нагадує кожному з нас про перемогу над нацистами та найстрашнішу битву в історії людства.

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Найкращі картинки, присвячені цій даті – дивіться на Фактах ICTV.

Привітання з Днем пам'яті та примирення у картинках

День пам’яті та примирення у картинках

Привітання з Днем пам'яті та примирення у картинках

З Днем пам’яті та примирення – картинки

Привітання з Днем пам'яті та примирення у картинках

Картинки з Днем пам’яті та примирення

Привітання з Днем пам'яті та примирення у картинках

День пам’яті та примирення – картинки

Привітання з Днем пам'яті та примирення у картинках

Картинки до Дня пам’яті та примирення

День перемоги над нацизмом

9 травня українці відзначають День перемоги над нацизмом. Роль України у Другій світовій без перебільшення можна вважати видатною.

Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися, що ви знаєте про події Другої світової війни.

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