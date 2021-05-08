Вже 76 років поспіль 8 травня українці відзначають День пам’яті та примирення. Це важливий день, який символізує вшанування подвигів нашого народу у Другій світовій війні.

Ця дата нагадує кожному з нас про перемогу над нацистами та найстрашнішу битву в історії людства.

Читайте Україна відзначає День перемоги над нацизмом

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День пам’яті та примирення у картинках

З Днем пам’яті та примирення – картинки

Картинки з Днем пам’яті та примирення

День пам’яті та примирення – картинки

Картинки до Дня пам’яті та примирення

День перемоги над нацизмом

9 травня українці відзначають День перемоги над нацизмом. Роль України у Другій світовій без перебільшення можна вважати видатною.

Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися, що ви знаєте про події Другої світової війни.