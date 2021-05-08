PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

На горі у Карпатах випало до 20 сантиметрів снігу

Гора Поп-Иван Карпаты

В Карпатах на горі Піп Іван за ніч випало до 20 сантиметрів снігу. Температура повітря опустилася до -3 градусів.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Станом на 9:30 ранку 8 травня, на горі Піп Іван Чорногірський хмарна погода з проясненнями.

Читайте
На Україну насувається циклон: якою буде погода у травні 2021

За даними гірського посту, вітер у Карпатах південно-західний зі швидкістю 4 м/с.

Погода в Україні

Погода 8 травня в Україні буде по-весняному теплою, в усіх регіонах, крім західних областей і столиці – там очікуються дощі.

Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Читайте детальніше про погоду в Україні 8 травня на сайті Факти ICTV.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка