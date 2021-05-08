Що пакувати у жіночу валізу для відпустки – поради та лайфхаки

Щодня ​​ми спостерігаємо поліпшення погоди, а це означає, що сезон відпусток і довгоочікуване літо не змусить себе довго чекати. Щоб уникнути негативних емоцій і розпочати відпочинок максимально легко і приємно, необхідно вже зараз починати замислюватися про планування своєї відпустки та, звичайно ж, гардероба.

Правильно упакована валіза з усіма необхідними та модними речами – ось з чого можна почати після того, як ви визначилися з місцем відпочинку.

Існує одна проста, але необхідна порада: щоб нічого не забути, складіть детальний список необхідних речей. Цікавий лайфхак: збережіть цей список аж до вашого повернення додому, адже він допоможе вам нічого не забути, коли повертатиметесь додому. Крім валізи, не забудьте взяти з собою містку сумку для ручної поклажі.

Якщо у валізу поміститься жіночий одяг та аксесуари, а також косметика, то в сумку для ручної поклажі краще покласти найнеобхідніші речі, які повинні завжди бути під рукою.

Що повинно бути у правильно укомплектованій жіночій сумці: чек-лист

документи;

гаманець;

гребінець;

косметичка;

серветки;

антисептик;

дезодорант;

ліки;

питна вода;

перекус;

книга;

ручка.

Який жіночий одяг стане у пригоді в подорожі

Джинси (однієї пари модних джинсів останнього сезону буде достатньо). Шукаєте відповідні джинси? Читайте статтю Яку модель жіночих джинсів вибрати, щоб підкреслити переваги фігури та приховати недоліки?

Легкі сукні та сарафани (дві-три штуки). Для вашої зручності вони повинні бути з тканини, що не мнеться, та займати мало місця.

Шорти (для відпустки чудово підійдуть декілька пар шорт, зшитих з легкої тканини).

Купальники (можна взяти злитий для басейну і роздільний для пляжу).

Майки та футболки (декілька варіантів різних забарвлень та фасону стануть вдалим вибором для сонячної відпустки).

Вечірня сукня – такий елемент гардеробу дозволить бути на висоті у випадку спонтанної вечірки або вечері в ресторані.

Светр або толстовка (зручний варіант на випадок поганої погоди).

Кросівки, пара ошатного взуття на вечір, гумове пляжне взуття.

Спідня білизна (декілька комплектів).

Головний убір (крислатий капелюх для пляжу або бейсболка).

Сонцезахисні окуляри (можна взяти декілька пар для різних образів). Правильно підібрані окуляри додадуть образу особливого шику. Крім того, лінзи сонцезахисних окулярів не лише захищають очі від ультрафіолету, але мінімізують втому очей – можна більше не жмуритися на сонці.

Косметика.

Аптечка.

Засоби з SPF-захистом.

Пляжна сумка.

Більш того, якщо в подорожах ви плануєте займатися своїми улюбленими справами, то не забудьте взяти всі необхідні пристосування.

Наприклад, якщо ви любителька спорту, то прихопіть з собою спортивну форму, адже більшість готелів надають доступ до безкоштовних спортивних залів. Якщо ви займаєтеся підводним плаванням – покладіть у валізу маску, трубку та ласти.

Не варто також забувати про предмети особистої гігієни. Якщо ви плануєте зупинитися в готелі, то часто шампуні, гелі для душу і мило, а також іншу косметику та предмети особистої гігієни можна знайти у ванній кімнаті. Однак якість таких продуктів залежить від рівня готелю, тому якщо вашому волоссю потрібен певний шампунь, то краще взяти його з собою.

Наші волосся та шкіра дуже страждають від надлишку сонця та солоної води, тому не забудьте взяти спеціальні засоби для захисту, зволоження та догляду після сонячних ванн.

Дорожні поради

скористайтеся спеціальними органайзерами для підтримки порядку у валізі;

упакуйте взуття у спеціальні чохли або бахіли;

намагайтеся брати ті речі, які не мнуться, та займають небагато місця;

не беріть взуття на високих підборах або взуття, яке ще жодного разу не взували;

всю косметику помістіть у прозорий пакет.

Все це можна з легкістю помістити в одну акуратну жіночу валізу. Запевняємо вас, місце залишиться ще й для подарунків друзям і рідним. Класної подорожі!