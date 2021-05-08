Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам’яті та примирення. У цей день вшановують усіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років.

Символом Дня пам’яті та примирення з 2014 року вважається мак. Його дизайн розробили за ініціативою Українського інституту національної пам’яті. Автор символу – харківський дизайнер Сергій Мішакін.

Графічне зображення маку – це своєрідна алюзія. З одного боку він символізує квітку, з іншого – кривавий слід від кулі.

У світі мак як символ пам’яті з’явився у XX столітті. Його появу пов’язують із віршами двох людей – канадського військового лікаря Джона Мак-Крея та представниці Християнської асоціації молодих жінок Мойні Майкл.

Перший під враженням боїв у Бельгії у 1915 році написав твір На полях Фландрії, що починався словами:

В полях фламандських квітне мак

Поміж хрестів – скорботний знак

За нами…

Мойні Майкл у 1918 році написала вірш Ми збережемо віру, в якому обіцяла носити червоний мак у пам’ять про загиблих. Саме вона у листопаді того ж року причепила червону шовкову квітку на пальто.

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У 1920 році Національний американський легіон схвалив маки як офіційний символ, а у 1921-у вони стали емблемою Королівського Британського легіону.

У Польщі квіти є символом перемоги 11–18 травня 1944 року Другого корпусу генерала Андерса в боях за гору Монте-Кассіно в Італії.

Історія Дня пам’яті та примирення в Україні

В Україні День пам’яті та примирення відзначають з 2015 року. Спочатку, коли Україна вперше приєдналася до європейської традиції святкування Дня пам’яті і примирення, гасло пам’ятних днів звучало як Ніколи знову. Після його змінили на Пам’ятаємо. Перемагаємо.

Детальніше про історію Дня пам’яті та примирення в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: УІНП

Фото: УІНП