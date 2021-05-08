Вертоліт NASA Ingenuity здійснив п’ятий політ на Марсі

Вертоліт NASA Ingenuity Mars Helicopter здійснив успішний п’ятий політ на Червону планету. Це був перший політ на нове місце посадки на Марсі.

Політ зафіксувала одна з навігаційних камер на борту марсохода Perseverance американського аерокосмічного агентства NASA.

Вертоліт здійснив політ 7 травня в 15.26 за часом східного узбережжя США (приблизно 8.26 за київським часом) та тривав 108 секунд.

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Команда Ingenuity вибрала нове місце посадки на основі інформації, зібраної під час попереднього польоту, що дозволило їм створити цифрові карти висот, що показують майже повністю рівну місцевість без перешкод.

Вертоліт NASA Ingenuity Mars здійснив подорож в одну сторону на 129 метрів. Після прибуття над своїм новим аеродромом, вертоліт Ingenuity піднявся на рекордну висоту – 10 метрів.

Успішно приземлившись на своєму новому аеродромі, Ingenuity чекатиме подальших інструкцій, переданих через Perseverance від диспетчерів місії. П’ятий марсохід агентства на Марсі також відправиться до регіону, де він приступить до наукових досліджень та збору проб поверхні Червоної планети.

Місія NASA

Ключова мета місії Perseverance на Марсі – дослідження поверхні Червоної планети (астробіологія) та пошук ознак древньої мікробного життя. Марсохід характеризуватиме геологію планети та клімат.

Планується, що марсохід прокладе шлях для дослідження Червоної планети людьми та стане першою місією зі збору та зберігання марсіанських каменів і реголіту (битих каменів і пилу).

Наступні місії NASA у співпраці з ЄКА (Європейське космічне агентство) відправлять космічний корабель на Марс, щоб зібрати ці запечатані зразки з поверхні та повернути їх на Землю для поглибленого аналізу.

Джерело: NASA