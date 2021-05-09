В Україні 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це державне свято, завдяки якому українці відпочивають три дні поспіль (8, 9 та 10 травня).

9 травня – яке сьогодні свято

Цього дня в Україні ще одне офіційне і дуже особливе свято – День матері. Його святкують у другу неділю травня, починаючи з 1999 року.

У церковному календарі – цей день пам’яті священномученика Василя, єпископа Амасійського, і преподобного Іоанникія Девіченського.

Прикмети на 9 травня:

Якщо чуєте спів зозулі, то чекайте хорошу погоду.

Якщо не видно верхівок хмар – незабаром почнеться гроза.

Ранкові заморозки – до похолодання.

Що не можна робити 9 травня:

Перераховувати гроші.

Ворожити.

Планувати весілля на цей день.

Іменини 9 травня

День ангела сьогодні святкують: Василь, Іван, Микола та Петро.

Церковні свята у травні 2021

До кінця травня у церковному календарі залишаються дві важливі дати.

9 числа – Поминання покійних воїнів, коли православні віряни моляться про близьких та родичів, які загинули під час Другої світової війни.

А 11 травня будуть Гробки (Проводи), дата яких залежить від Великодня.

Повний церковний календар на травень 2021 дивіться на Фактах ICTV.