В Україні 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це державне свято, завдяки якому українці відпочивають три дні поспіль (8, 9 та 10 травня).
9 травня – яке сьогодні свято
Цього дня в Україні ще одне офіційне і дуже особливе свято – День матері. Його святкують у другу неділю травня, починаючи з 1999 року.
У церковному календарі – цей день пам’яті священномученика Василя, єпископа Амасійського, і преподобного Іоанникія Девіченського.
Прикмети на 9 травня:
- Якщо чуєте спів зозулі, то чекайте хорошу погоду.
- Якщо не видно верхівок хмар – незабаром почнеться гроза.
- Ранкові заморозки – до похолодання.
Що не можна робити 9 травня:
- Перераховувати гроші.
- Ворожити.
- Планувати весілля на цей день.
Іменини 9 травня
День ангела сьогодні святкують: Василь, Іван, Микола та Петро.
Церковні свята у травні 2021
До кінця травня у церковному календарі залишаються дві важливі дати.
9 числа – Поминання покійних воїнів, коли православні віряни моляться про близьких та родичів, які загинули під час Другої світової війни.
А 11 травня будуть Гробки (Проводи), дата яких залежить від Великодня.
Повний церковний календар на травень 2021 дивіться на Фактах ICTV.