В Україні День матері 2021 відзначають 9 травня. Це світле свято традиційно святкують у другу неділю останнього місяця весни.

У цей день прийнято вітати своїх матерів, дякувати їм за життя, любов і ласку.

Якщо ви не можете особисто привітати свою маму з Днем матері, то можна зателефонувати або написати повідомлення.

Найкращі привітання з Днем матері в СМС – читайте на Фактах ICTV.

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Мамусю рідна, кохана моя,

Сьогодні це свято – лиш тільки для тебе.

Бажаю тобі я щастя й добра,

І віри, й надії, і мирного неба.

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В день матері прийми вітання

І побажання лиш добра,

Нехай дарує тобі сили

Ця місія свята твоя!

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Мамусю рідна, люба, найкраща,

Цей день – лиш для тебе.

Бажаю тобі добра та щастя,

Віри, надії та мирного неба.

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З днем матері тебе, матусю,

На крилах радощів примчуся.

Щоб поздоровити рідненьку

Найкращу маму, любу неньку!

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З днем матері, мила матусю,

Люба моя, найніжніша,

Будь завжди здорова та гарна,

І за сонечко навіть миліша!

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Матусю моя рідна,

Найкраща у всьому світі.

Тобі слова подяки,

Тобі яскраві квіти!

Як привітати маму з Днем матері

У День матері також можна подарувати мамі подарунок, який без сумнівів викличе на її обличчі усмішку.

Це може бути щось з техніки, товарів для хобі або ароматів для будинку. Що подарувати на День матері – читайте на Фактах ICTV.