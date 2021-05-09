В Україні День матері 2021 відзначають 9 травня. Це світле свято традиційно святкують у другу неділю останнього місяця весни.
У цей день прийнято вітати своїх матерів, дякувати їм за життя, любов і ласку.
Якщо ви не можете особисто привітати свою маму з Днем матері, то можна зателефонувати або написати повідомлення.
Найкращі привітання з Днем матері в СМС – читайте на Фактах ICTV.
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Мамусю рідна, кохана моя,
Сьогодні це свято – лиш тільки для тебе.
Бажаю тобі я щастя й добра,
І віри, й надії, і мирного неба.
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В день матері прийми вітання
І побажання лиш добра,
Нехай дарує тобі сили
Ця місія свята твоя!
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Мамусю рідна, люба, найкраща,
Цей день – лиш для тебе.
Бажаю тобі добра та щастя,
Віри, надії та мирного неба.
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З днем матері тебе, матусю,
На крилах радощів примчуся.
Щоб поздоровити рідненьку
Найкращу маму, любу неньку!
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З днем матері, мила матусю,
Люба моя, найніжніша,
Будь завжди здорова та гарна,
І за сонечко навіть миліша!
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Матусю моя рідна,
Найкраща у всьому світі.
Тобі слова подяки,
Тобі яскраві квіти!
Як привітати маму з Днем матері
У День матері також можна подарувати мамі подарунок, який без сумнівів викличе на її обличчі усмішку.
Це може бути щось з техніки, товарів для хобі або ароматів для будинку. Що подарувати на День матері – читайте на Фактах ICTV.