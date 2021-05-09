День матері 2021 в Україні: привітання в картинках на український

День Матері – це світле свято, яке у 2021 році припадає на 9 травня. Саме в цей день всі вітають своїм мам, а також дарують їм теплі слова та подарунки.

Історія свята розпочалася ще у 1872 році в США, коли активістка Джулія Ворд Хоув заговорила про свято на честь матерів.

Але офіційно відзначати цей день почали у 1914 році. Саме тоді президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом.

Зараз традиція відзначати День матері присутня у багатьох країнах світу. В Україні це свято стало офіційним лише після здобуття незалежності, а саме 10 травня 1999 року.

З нагоди Дня матері Факти ICTV створили зворушливі привітання у картинках.

Картинки з Днем матері

Привітання з Днем матері в картинках

День матері 2020 – картинки

Привітання з Днем матері

День матері 2020 – листівки

Картинки з Днем матері 2021

День матері в Україні

Привітання з Днем матері – святкові картинки

Ідеї подарунків на День матері від Слави Камінської

Українська співачка Слава Камінська назвала ідеї подарунків на День матері та зазначила, що завжди наперед цікавиться, що б її мама хотіла отримати з нагоди свята.

За словами Слави, цікавими варіантами подарунків можуть бути парфуми, кухонна техніка або подорож.