Вже понад 20 років в Україні офіційно відзначають День матері у другу неділю травня. Це міжнародне свято, яке було створене для того, щоб віддячити своїм мамам за їх турботу.
Цьогоріч День матері припадає на 9 травня. У цей день варто привітати мам та вкотре нагадати їм про свою любов. Крім цього, зі святом заведено вітати вагітних жінок.
Факти ICTV підготували для вас зворушливі привітання з Днем матері у віршах.
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Мама! Найдорожче слово в світі
Де б не був ти, що б ти не робив.
Назавжди вона твій шлях освітить
Ніжним серцем відданим тобі!
І сняться часто зорі голубі
І мама на порозі біля хати.
За все, що маю, Мамо, дякую Тобі!
За все , що маю і що буду мати!
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Матуся, хай здійсняться задуми й мрії,
Та ранок дарує усмішку щодня,
Я хочу, щоб ти була завжди красива
Та щастям зігріта, мамуля моя.
З Днем матері, люба, тебе я вітаю
Та щиро подякую, мамо, за все,
За ніжність, турботу, кохання безкрає,
За серце велике твоє золоте!
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Найдобріша, найкраща матусю рідненька!
В цей день ми вклоняємось дуже низенько.
За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас.
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до вас.
Хай вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з’являються сльози,
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість та настрій хай будуть завжди!
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Спасибі, матусю, що життя дарували,
Спасибі, матусю, що Ви нас навчали.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки від Бога, від дітей – тепла,
На многії щасливії літа!
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Таких, як ти, немає більше в світі,
Ти лиш одна, матусечка, така,
Завжди весела, щира і привітна,
Красива, модна, молода й струнка.
Так залишайся, мила, ось такою,
Нехай роки кудись собі біжать,
Ти не залеж від них, будь молодою,
Вмій кожен день з усмішкою стрічать!
Традиції свята День матері
Кожна країна має власні традиції, які пов’язані зі святкуванням Дня матері. Наприклад, в Австралії та США прийнято носити в цей день гвоздику на одязі. Ця квітка символізує любов до найдорожчої людини у світі.
Детальніше про традиції свята День матері – читайте на Фактах ICTV.