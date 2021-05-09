Сьогодні, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це той день, який викликає почуття радості та гордості за наш народ, а також сльози печалі.

У цей день, знаючи, якою ціною завойована наша перемога, прийнято схиляти голови перед пам’яттю загиблих.

У кожній родині є предки, які внесли свій вклад у те, щоб нацизм був переможений.

Картинки з Днем перемоги над нацизмом – дивіться на Фактах ICTV.

З Днем перемоги над нацизмом – картинки

Привітання в картинках з Днем перемоги над нацизмом

Привітання з Днем перемоги над нацизмом

Картинки з Днем перемоги над нацизмом

День перемоги над нацизмом – картинки

Картинки з Днем перемоги над нацизмом

З Днем перемоги над нацизмом у картинках

Привітання з 9 травня в картинках

День пам’яті та День перемоги

За даними соцопитування Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології 41% українців за те, щоб святкувати День пам’яті та примирення – 8 травня і День перемоги над нацизмом – 9 травня.

31% українців вважає, що потрібно святкувати тільки День перемоги, 9% підтримують ідею відзначати тільки День пам’яті та примирення, 10% – байдуже.