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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Привітання з Днем перемоги над нацизмом – картинки

День победы над нацизмом - картинки

Сьогодні, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це той день, який викликає почуття радості та гордості за наш народ, а також сльози печалі.

У цей день, знаючи, якою ціною завойована наша перемога, прийнято схиляти голови перед пам’яттю загиблих.

У кожній родині є предки, які внесли свій вклад у те, щоб нацизм був переможений.

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Картинки з Днем перемоги над нацизмом – дивіться на Фактах ICTV.

День победы над нацизмом - картинки

З Днем перемоги над нацизмом – картинки

з днем перемоги над нацизмом 2021

Привітання в картинках з Днем перемоги над нацизмом

День победы над нацизмом - картинки

Привітання з Днем перемоги над нацизмом

День победы над нацизмом - картинки

Картинки з Днем перемоги над нацизмом

з днем перемоги над нацизмом

День перемоги над нацизмом – картинки

День победы над нацизмом - картинки

Картинки з Днем перемоги над нацизмом

з днем перемоги над нацизмом - картинки

З Днем перемоги над нацизмом у картинках

картинка з днем перемоги над нацизмом

Привітання з 9 травня в картинках

з днем перемоги над нацизмом

День пам’яті та День перемоги

За даними соцопитування Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології 41% українців за те, щоб святкувати День пам’яті та примирення – 8 травня і День перемоги над нацизмом – 9 травня.

31% українців вважає, що потрібно святкувати тільки День перемоги, 9% підтримують ідею відзначати тільки День пам’яті та примирення, 10% – байдуже.

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