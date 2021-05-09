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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Парад загадкових вогнів у небі Києва: що сталося вночі

Парад загадкових вогнів у небі Києва: що сталося вночі

Вночі у Києві місцеві жителі побачили парад загадкових вогнів, які рухалися рівним рядом у небі.

Як повідомили Фактам ICTV очевидці події, колона пролетіла над селищем міського типу Димер, що розташоване у Київській області приблизно о 22.40.

– Виглядало це дуже страшно – колона білих точок, схожих на зірки, які дуже швидко колоною рухалися в одному напрямку, – зазначив очевидець.

Зірки, що летять, дуже здивували українців, проте виявилося, що у нічному небі рухався парад Starlink, запущених компанією SpaceX Ілона Маска.

Як з’ясувалося, це були супутники Starlink, яких на низькій навколоземній орбіті Землі вже близько 1 300 штук. Завдяки супутникам компанія Ілона Маска планує зробити інтернет доступним для жителів всієї планети.

Компанія SpaceX планує запустити близько 60 таких супутників знову сьогодні у США.

Погода 9 травня

Вночі та вранці у неділю, погода в Україні 9 травня буде холодною – у західних, північних та центральних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -4°.

Вдень прогнозують суху та сонячну погоду, на Лівобережжі можливі пориви вітру до 15-20 м/с, що відповідає 1 рівню небезпеки.

Фото: Pexels

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