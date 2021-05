Вночі у Києві місцеві жителі побачили парад загадкових вогнів, які рухалися рівним рядом у небі.

Як повідомили Фактам ICTV очевидці події, колона пролетіла над селищем міського типу Димер, що розташоване у Київській області приблизно о 22.40.

Зірки, що летять, дуже здивували українців, проте виявилося, що у нічному небі рухався парад Starlink, запущених компанією SpaceX Ілона Маска.

Як з’ясувалося, це були супутники Starlink, яких на низькій навколоземній орбіті Землі вже близько 1 300 штук. Завдяки супутникам компанія Ілона Маска планує зробити інтернет доступним для жителів всієї планети.

Targeting Sunday, May 9 at 2:42 a.m. EDT for launch of 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 in Florida → https://t.co/bJFjLCzWdK

— SpaceX (@SpaceX) May 8, 2021