Вночі у Києві місцеві жителі побачили парад загадкових вогнів, які рухалися рівним рядом у небі.

Як повідомили Фактам ICTV очевидці події, колона пролетіла над селищем міського типу Димер, що розташоване у Київській області приблизно о 22.40.

– Виглядало це дуже страшно – колона білих точок, схожих на зірки, які дуже швидко колоною рухалися в одному напрямку, – зазначив очевидець.

Зірки, що летять, дуже здивували українців, проте виявилося, що у нічному небі рухався парад Starlink, запущених компанією SpaceX Ілона Маска.

Як з’ясувалося, це були супутники Starlink, яких на низькій навколоземній орбіті Землі вже близько 1 300 штук. Завдяки супутникам компанія Ілона Маска планує зробити інтернет доступним для жителів всієї планети.

Targeting Sunday, May 9 at 2:42 a.m. EDT for launch of 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 in Florida → https://t.co/bJFjLCzWdK — SpaceX (@SpaceX) May 8, 2021

Компанія SpaceX планує запустити близько 60 таких супутників знову сьогодні у США.

Погода 9 травня

Вночі та вранці у неділю, погода в Україні 9 травня буде холодною – у західних, північних та центральних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -4°.

Вдень прогнозують суху та сонячну погоду, на Лівобережжі можливі пориви вітру до 15-20 м/с, що відповідає 1 рівню небезпеки.