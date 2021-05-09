Радониця або ж Проводи — це день присвячений для поминання померлих рідних. Він щороку відзначається на дев’ятий день після Великодня.
У 2021 році Радониця випадає на 11 травня.
Зокрема, у цей день вірянам обов’язково потрібно відвідати церкву, а після – сходити на цвинтар, аби пом’янути померлих родичів та близьких.
Радониця знаменує день перемоги над смертю. Водночас у цей день живі повинні не віддаватися скорботі, а навпаки, радіти через те, що їхні близькі досягнули вічного життя.
Що не можна робити в Радоницю 2021:
- влаштовувати поминальні обіди на цвинтарі;
- поминати померлих вином чи горілкою;
- приносити та залишати на могилах алкоголь померлим;
- виставляти на вікно їжу для померлих;
- прати, прибирати і шити;
- займатися садом і працювати на городі;
- лаятися, кричати, обманювати та кривдити;
- не рекомендують ходити на цвинтарі вагітним та малим дітям;
- відмовляти в допомозі;
- нести щось в будинок із кладовища.
Водночас на Радоницю потрібно роздати їжу бездомним та безпритульним, аби ті пом’янули померлих.
Також у цей день треба принести на могили покійних живі квіти, помолитися та поставити в храмі свічку за упокій.
Поминальні дні 2021
У православному календарі є кілька днів для поминання покійних близьких і родичів.
Майже всі поминальні дні прив’язані до головного християнського свята – Великодня, тому дати щорічно змінюються.
Зокрема у 2021 році Гробки відзначають 11 травня, а поминання загиблих воїнів – 9 травня.
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