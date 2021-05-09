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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Радониця 2021: що не можна робити у поминальний день

Радониця, цвинтар, гробки, проводи, червона гірка

Радониця або ж Проводи — це день присвячений для поминання померлих рідних. Він щороку відзначається на дев’ятий день після Великодня.

У 2021 році Радониця випадає на 11 травня.

Зокрема, у цей день вірянам обов’язково потрібно відвідати церкву, а після – сходити на цвинтар, аби пом’янути померлих родичів та близьких.

Радониця знаменує день перемоги над смертю. Водночас у цей день живі повинні не віддаватися скорботі, а навпаки, радіти через те, що їхні близькі досягнули вічного життя.

Що не можна робити в Радоницю 2021:

  • влаштовувати поминальні обіди на цвинтарі;
  • поминати померлих вином чи горілкою;
  • приносити та залишати на могилах алкоголь померлим;
  • виставляти на вікно їжу для померлих;
  • прати, прибирати і шити;
  • займатися садом і працювати на городі;
  • лаятися, кричати, обманювати та кривдити;
  • не рекомендують ходити на цвинтарі вагітним та малим дітям;
  • відмовляти в допомозі;
  • нести щось в будинок із кладовища.
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Водночас на Радоницю потрібно роздати їжу бездомним та безпритульним, аби ті пом’янули померлих.

Також у цей день треба принести на могили покійних живі квіти, помолитися та поставити в храмі свічку за упокій.

Поминальні дні 2021

У православному календарі є кілька днів для поминання покійних близьких і родичів.

Майже всі поминальні дні прив’язані до головного християнського свята – Великодня, тому дати щорічно змінюються.

Зокрема у 2021 році Гробки відзначають 11 травня, а поминання загиблих воїнів – 9 травня.

Детальніше про поминальні дні в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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