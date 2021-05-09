Останні дані ВООЗ щодо коронавірусу у світі невтішні. Станом на 9 травня зафіксовано понад 817,3 тис. нових випадків інфікування, а загалом на планеті хворіють або вже перехворіли близько 156,5 млн людей.

За останню добу від наслідків коронавірусу померли 13 426 осіб, з початку пандемії ця цифра сягнула 3 264 143.

Водночас країни готуються до туристичного сезону. Зокрема, Кіпр з понеділка, 10 травня, полегшить в’їзд для вакцинованих туристів – у них не вимагатимуть робити тест або проходити карантин після приїзду.

Проте в аеропортах робитимуть вибіркові тести на коронавірус, незалежно від вакцинації.

Греція готується приймати туристів з 15 травня, і відкриє пляжі та музеї.

Однак на пляжах доведеться дотримуватися дистанції, парасольки мають бути на відстані не менше 4 м один від одного.

Італія планує з середини травня зняти карантинні обмеження для туристів, які прибувають з європейських країн, Великої Британії та Ізраїлю, а з червня – для громадян США. Тобто вони не проходитимуть карантин, якщо у них є негативний тест або вони вилікувалися від коронавірусу протягом останніх шести місяців.

Німеччина з 10 травня звільняє своїх вакцинованих громадян від низки обмежень.

Вони не будуть обмежені в контактах, їх тепер не стосується комендантська година, у перукарнях не треба показувати негативний ПЛР-тест.

Проте це не стосується носіння захисних масок в громадських місцях.

А от на Сейшельських островах, які є найбільш вакцинованою країною у світі, змушені запровадити карантин через різкий спалах.

У країні з населенням близько 100 тис. нині фіксують по 100 випадків коронавірусу на день. Таку ситуацію пояснюють низькою ефективністю вакцини.

Коронавірус у Україні

Станом на 9 травня коронавірусом в Україні інфікувалися ще у 5 372 людини, а за весь час пандемії захворіло 2 119 510 осіб.

За останню добу померли 193 українці, ще 9 181 особа одужала.

Найбільше нових випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.