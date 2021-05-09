Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про сильні заморозки, які насуваються на низку регіонів.

За даними Укргідрометцентру, вдень 9 травня на Лівобережжі пориви північно-західного вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

Вночі 9 травня у більшості західних областей сильні заморозки у повітрі 0-3° (2 рівень небезпечності, помаранчевий), водночас у північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-4° (l рівень небезпечності, жовтий).

У Київській області вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-4°. Синоптики радять українцям тепло вдягатися, щоб не замерзнути під час похолодання.

Погода 9 травня

Вночі та вранці у неділю, погода в Україні 9 травня буде холодною – у західних, північних та центральних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -4°.

Вдень прогнозують суху та сонячну погоду, на Лівобережжі можливі пориви вітру до 15-20 м/с, що відповідає 1 рівню небезпеки.