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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Впровадження Covid-паспортів у ЄС відбудеться за планом – глава Єврокомісії

паспорт вакцинації_ Covid-паспорт

Юридична і технічна робота над сертифікатом про вакцинацію від коронавірусу ведеться за графіком, тому Covid-паспорти з’являться вже у червні.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками неформальної зустрічі глав країн ЄС.

– Я рада повідомити, що юридична і технічна робота над сертифікатом про поїздки в ЄС, сертифікатом про вакцинацію, ведеться за графіком, щоб система запрацювала в червні, – зазначила вона.

За її словами, політична угода про запуск Covid-паспортів може бути досягнута вже до кінця травня.

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Ляєн додала, що на сьогодні близько 160 млн європейців вже отримали перше щеплення від коронавірусу – це більше 25% населення ЄС, і це хороші новини.

Коли в Україні будуть Covid-сертифікати

В Україні Covid-сертифікати можуть запровадити вже з 1 липня. Документ розробляє МОЗ спільно з Мінцифрою та НСЗУ.

У ньому буде інформація про щеплення від коронавірусу, негативний ПЦР-тест чи дату одужання від Covid-19.

Сертифікати розробляють згідно з вимогами Єврокомісії та ВООЗ.

Джерело: ec.europa.eu

Фото: Depositphotos

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