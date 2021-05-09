В Україні понеділок, 10 травня, буде вихідним днем, оскільки День перемоги випав на неділю. Факти ICTV підготували добірку свят на 10 травня, а також прикмети і заборони на цей день.
10 травня – яке сьогодні свято
10 травня в світі відзначається Всесвітній день боротьби з системним червоним вовчаком. Це хронічне автоімунне захворювання. В основному хвороба вражає нирки, центральну нервову систему, суглоби і шкіру. Заходи, присвячені боротьбі з вовчаком, проводяться щорічно.
Також щорічно в Азербайджані 10 травня проходить традиційне свято квітів. Свято було запроваджене у 2000 році, а основні заходи проводяться в столиці країни – Баку.
Крім того, 10 травня також відзначається День прибирання в власній кімнаті.
Іменини 10 травня
10 травня День ангела святкують: Анастасія, Марія, Іван, Георгій, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій та Степан.
Прикмети на 10 травня
- Якщо схід сонця ясний – літо буде вітряним;
- якщо по небу швидко пливуть хмари – негода затягнеться;
- туман надвечір – до потепління;
- якщо ранок і вечір ясні, а вдень вийшли хмари – до заморозків.
Що не можна робити 10 травня
- Не можна приймати незнайомців – з ними прийде нечиста сила;
- не можна підвищувати голос і готувати випічку з капустою – перестануть водитися гроші.
Церковні свята 10 травня
10 травня в православ’ї вшановується пам’ять апостола і священномученика Симеона Єрусалимського.