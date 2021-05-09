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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Яке свято сьогодні, 10 травня

10 травня свято

В Україні понеділок, 10 травня, буде вихідним днем, оскільки День перемоги випав на неділю. Факти ICTV підготували добірку свят на 10 травня, а також прикмети і заборони на цей день.

10 травня – яке сьогодні свято

10 травня в світі відзначається Всесвітній день боротьби з системним червоним вовчаком. Це хронічне автоімунне захворювання. В основному хвороба вражає нирки, центральну нервову систему, суглоби і шкіру. Заходи, присвячені боротьбі з вовчаком, проводяться щорічно.

Також щорічно в Азербайджані 10 травня проходить традиційне свято квітів. Свято було запроваджене у 2000 році, а основні заходи проводяться в столиці країни – Баку.

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Крім того, 10 травня також відзначається День прибирання в власній кімнаті.

Іменини 10 травня

10 травня День ангела святкують: Анастасія, Марія, Іван, Георгій, Іларіон, Микола, Павло, Петро, ​​Семен, Сергій та Степан.

Прикмети на 10 травня

  • Якщо схід сонця ясний – літо буде вітряним;
  • якщо по небу швидко пливуть хмари – негода затягнеться;
  • туман надвечір – до потепління;
  • якщо ранок і вечір ясні, а вдень вийшли хмари – до заморозків.

Що не можна робити 10 травня

  • Не можна приймати незнайомців – з ними прийде нечиста сила;
  • не можна підвищувати голос і готувати випічку з капустою – перестануть водитися гроші.

Церковні свята 10 травня

10 травня в православ’ї вшановується пам’ять апостола і священномученика Симеона Єрусалимського.

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