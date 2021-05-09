Вночі та вранці у неділю, 9 травня, за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, у західних, північних та центральних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -4.

Вдень прогнозують суху та сонячну погоду, на Лівобережжі можливі пориви вітру до 15-20 м/с, що відповідає І рівню небезпеки.

Температура повітря на Заході становитиме +15 +19, у південних регіонах – максимум +18.

У Центрі, на Півночі та Сході країни буде приблизно однаково – від +13 до +15.

У Києві сьогодні без опадів, вдень – до 15 градусів вище нуля.

Погода в Україні у травні 2021

Синоптики прогнозують мінливу і доволі теплу погоду у травні.

Середня місячна температура передбачається на рівні +15 +18, у Карпатах не вище +13. Ці показники на 1-1,5 градуси вище середніх багаторічних значень.

Детальний прогноз погоди на травень 2021 дивіться на Фактах ICTV.