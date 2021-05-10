Республіка Кіпр скасувала карантин для туристів з низки країн, серед них і Україна. Громадяни можуть не проходити самоізоляцію лише у разі, якщо вони вакцинувалися і мають відповідну довідку.

Водночас вакцина, яку отримала людина, повинна бути визнаною Європейською агенцією з лікарських засобів (ЕМА). Також допускається імунізація препаратом Спутник V.

Крім того, у Кіпр пускатимуть лише осіб, які отримали дві дози вакцини AstraZeneca, Moderna, Pfizer або Спутник V. Якщо людина вакцинувалася Johnson&Johnson, то з цього моменту до поїздки має пройти 14 днів.

Болгарія відкрила кордони для українців

З 1 травня у Болгарії дозволили в’їзд іноземним громадянам. Щоб перетнути кордон, туристам необхідно мати сертифікат вакцинації, негативний ПЛР-тест або довідку про те, що особа перехворіла на коронавірус.

Детальніше про умови в’їзду в Болгарію читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Cyprus Flight Pass